Požar na vratima novosadske Katedrale, sumnja se da je podmetnut FOTO

U toku noći došlo je do požara na vratima katoličke crkve Svetog imena Marijina (Katedrale) u Novom Sadu, a prema rečima župnika Atile Želera požar je podmetnut.

On je izjavio da je u crkvu došao oko šest sati ujutru i da je ispred crkve zatekao vatrogasno vozilo i policiju, prenosi Danas. „Oni su rekli da je požar najverovatnije podmetnut i da se vrši uviđaj“, rekao je Želer. Prilikom požara nije bilo nikoga u crkvi. „Nema povređenih lica, samo je materijalna šteta u pitanju“, rekao je on. Želer kaže da od kada je on župnik crkve ovakvih incidenata nije bilo, kao i da će se o motivima i visini materijalne štete znati kada