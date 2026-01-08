Advokat Lakić: Ćacilend je primer poraza institucija države Srbije

Radio sto plus pre 3 sata
Advokat Lakić: Ćacilend je primer poraza institucija države Srbije

Lakić je agenciji Beta kazao da osim što je taj paravojni kamp mesecima blokirao centar Beograda, u istom se nalazi više kriminalaca nego u Centralnom zatvoru. “Kriminalci služe kao podrška vrhovnom komandantu Ćacilenda i kao njegova poslednja linija odbrane od građana Srbije”, ocenio je.

Prema njegovim rečima, Ćacilend je prostor u kome nije dozvoljeno tužilaštvu da izvrši uviđaj jer policija nije u mogućnosti da osigura bezbednost tužiteljki. “Ali je takođe i prostor u kome kriminalci pod direktnom kontrolom Aleksandra Vučića zastrašuju građane, napadaju novinare i zabranjuju slobodno kretanje svim građanima”, naglasio je. Komentarišući jučerašnje pretnje novinarskoj ekipi TV N1 u Pionirskom parku, Lakić je rekao da je u Vučićevoj Srbiji postalo
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Viši sud o Suvalju iz Ćacilenda: Osuđivan na više od 10 godina zatvora za silovanje i druga krivična dela

Viši sud o Suvalju iz Ćacilenda: Osuđivan na više od 10 godina zatvora za silovanje i druga krivična dela

Nedeljnik pre 1 sat
ANEM: Nastavlja se nasilje čuvara "Ćacilenda" prema novinarima, Sud potvrdio kriminalnu prošlost Somborca kog je juče…

ANEM: Nastavlja se nasilje čuvara "Ćacilenda" prema novinarima, Sud potvrdio kriminalnu prošlost Somborca kog je juče intervjuisala Žaklina Tatalović

Moj Novi Sad pre 1 sat
Silovatelj, razbojnik, otmičar: Otkrivamo detalje iz dosijea „čuvara ćacilanda“ koji je branio novinarki N1 Žaklini Tatalović…

Silovatelj, razbojnik, otmičar: Otkrivamo detalje iz dosijea „čuvara ćacilanda“ koji je branio novinarki N1 Žaklini Tatalović da uđe u Pionirski park

Nova pre 2 sata
Viši sud objavio za šta je sve osuđivan Suvalj iz Ćacilenda: Više od 10 godina zatvora za krivična dela

Viši sud objavio za šta je sve osuđivan Suvalj iz Ćacilenda: Više od 10 godina zatvora za krivična dela

Danas pre 2 sata
Viši sud: Suvalj iz Ćacilenda osuđivan na više od 10 godina zatvora za krivična dela silovanja, otmice, razbojništva...

Viši sud: Suvalj iz Ćacilenda osuđivan na više od 10 godina zatvora za krivična dela silovanja, otmice, razbojništva...

N1 Info pre 2 sata
Advokat Lakić: Ćacilend je primer poraza institucija države Srbije

Advokat Lakić: Ćacilend je primer poraza institucija države Srbije

Beta pre 3 sata
Advokat Lakić: Ćacilend je primer poraza institucija države Srbije

Advokat Lakić: Ćacilend je primer poraza institucija države Srbije

Serbian News Media pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićTužilaštvo

Politika, najnovije vesti »

Srbija uz EU o Venecueli

Srbija uz EU o Venecueli

Vesti online pre 12 minuta
Pet opozicionih stranaka dogovorilo koordinaciju aktivnosti prema EU: Poziv otvoren, ali ga demokrate već odbile

Pet opozicionih stranaka dogovorilo koordinaciju aktivnosti prema EU: Poziv otvoren, ali ga demokrate već odbile

Euronews pre 27 minuta
Od Iraka do Venecuele, da li je cilj nafta?

Od Iraka do Venecuele, da li je cilj nafta?

Mašina pre 1 sat
Bivši predsednik Ustavnog suda Kosova: Izbori 28. decembra nisu bili ni fer ni slobodni

Bivši predsednik Ustavnog suda Kosova: Izbori 28. decembra nisu bili ni fer ni slobodni

Danas pre 57 minuta
INTERVJU Dragan Popović: Na izbore celo pobunjeno društvo treba da ide iza studentske liste. Vučić više nije gospodar situacije…

INTERVJU Dragan Popović: Na izbore celo pobunjeno društvo treba da ide iza studentske liste. Vučić više nije gospodar situacije

Nova pre 1 sat