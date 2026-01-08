Advokat Lakić: Ćacilend je primer poraza institucija države Srbije

Lakić je agenciji Beta kazao da osim što je taj paravojni kamp mesecima blokirao centar Beograda, u istom se nalazi više kriminalaca nego u Centralnom zatvoru. “Kriminalci služe kao podrška vrhovnom komandantu Ćacilenda i kao njegova poslednja linija odbrane od građana Srbije”, ocenio je.

Prema njegovim rečima, Ćacilend je prostor u kome nije dozvoljeno tužilaštvu da izvrši uviđaj jer policija nije u mogućnosti da osigura bezbednost tužiteljki. “Ali je takođe i prostor u kome kriminalci pod direktnom kontrolom Aleksandra Vučića zastrašuju građane, napadaju novinare i zabranjuju slobodno kretanje svim građanima”, naglasio je. Komentarišući jučerašnje pretnje novinarskoj ekipi TV N1 u Pionirskom parku, Lakić je rekao da je u Vučićevoj Srbiji postalo