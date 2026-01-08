Saša Obradović pred meč protiv Žalgirisa: Ključ je da odgovorimo na njihovu čvrstinu

Saša Obradović pred meč protiv Žalgirisa: Ključ je da odgovorimo na njihovu čvrstinu

“Znamo kakva nas atmosfera čeka i da kriterijum suđenja može da se menja.

Moramo da budemo mirni, ne bi li odigrali koncentrisani 40 minuta. Žalgiris je jedan čvrst protivnik za bilo koga. Da ne ulazimo u prošlost. Ekipa koja je godinama zajedno, pogotovo Litvanci. Ključ je da odgovorimo na njihovu čvrstinu”, naveo je Obradović, a preneo sajt kluba. Crvena zvezda će u petak od 19 časova na gostujućem terenu u Kaunasu igrati protiv Žalgirisa, u utakmici 21. kola Evrolige. Crveno-beli su u meču prethodnog kola Evrolige, u Beogradu izgubili
