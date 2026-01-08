Vremenska prognoza 9. januar 2026.

Jutro veoma hladno sa umerenim i jakim mrazem, ponegde se očekuje i do -14 stepeni. Ali novi oblačni sistem stiže u naše krajeve, najpre u severne i zapadne delove zemlje, potom i u ostale krajeve i donosi nam kišu i sneg. Kiša se ponegde može lediti pri tlu. Tokom dana ipak malo toplije. Najviša dnevna temperatura do 4 stepena. U glavnom gradu kiša se može lediti pri tlu. Temperatura 4 stepena. Sneg i za dane vikenda.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 09.01.2026. Petak: Pre podne na severu i zapadu, a tokom dana i u ostalim krajevima očekuje se novo naoblačenje koje će posle podne usloviti mešovite padavine, sneg i kišu koja će se najpre u Vojvodini, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, a uveče i tokom noći i na istoku zemlje mestimično lediti pri tlu. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od -1 do 4