Vremenska prognoza 9. januar 2026.

RTS pre 49 minuta
Vremenska prognoza 9. januar 2026.

Jutro veoma hladno sa umerenim i jakim mrazem, ponegde se očekuje i do -14 stepeni. Ali novi oblačni sistem stiže u naše krajeve, najpre u severne i zapadne delove zemlje, potom i u ostale krajeve i donosi nam kišu i sneg. Kiša se ponegde može lediti pri tlu. Tokom dana ipak malo toplije. Najviša dnevna temperatura do 4 stepena. U glavnom gradu kiša se može lediti pri tlu. Temperatura 4 stepena. Sneg i za dane vikenda.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 09.01.2026. Petak: Pre podne na severu i zapadu, a tokom dana i u ostalim krajevima očekuje se novo naoblačenje koje će posle podne usloviti mešovite padavine, sneg i kišu koja će se najpre u Vojvodini, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, a uveče i tokom noći i na istoku zemlje mestimično lediti pri tlu. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od -1 do 4
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

RHMZ upozorava: Tokom večeri i noći veoma hladno, oprez vozačima zbog snega i leda

RHMZ upozorava: Tokom večeri i noći veoma hladno, oprez vozačima zbog snega i leda

Euronews pre 54 minuta
Čuvajte se večeras i tokom noći! Novo upozorenje RHMZ-a: Biće veoma hladno u Vojvodini, za sutra najavljen novi sneg. Poseban…

Čuvajte se večeras i tokom noći! Novo upozorenje RHMZ-a: Biće veoma hladno u Vojvodini, za sutra najavljen novi sneg. Poseban savet vozačima!

Dnevnik pre 44 minuta
RHMZ izdao upozorenje: Tokom večeri i noći veoma hladno

RHMZ izdao upozorenje: Tokom večeri i noći veoma hladno

Newsmax Balkans pre 29 minuta
Putevi Srbije - Bez zimske opreme ne krećite na put

Putevi Srbije - Bez zimske opreme ne krećite na put

Auto magazin pre 1 sat
Veoma hladno tokom večeri i noći, ali bez novih padavina: RHMZ savetuje oprez u saobraćaju

Veoma hladno tokom večeri i noći, ali bez novih padavina: RHMZ savetuje oprez u saobraćaju

Telegraf pre 1 sat
Sutra i do minus 14 stepeni, ledeni talas nastavlja se i naredne nedelje

Sutra i do minus 14 stepeni, ledeni talas nastavlja se i naredne nedelje

Jugmedia pre 2 sata
LEDENA NOĆ pred nama, ujutru i do -12 stepeni! Toplana Šabac najavila duže grejanje

LEDENA NOĆ pred nama, ujutru i do -12 stepeni! Toplana Šabac najavila duže grejanje

Šabačke novosti pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaSnegRHMZVremenska prognoza

Zabava, najnovije vesti »

4 domaća albuma koja smo prespavali dok smo pravili i slušali godišnje top liste

4 domaća albuma koja smo prespavali dok smo pravili i slušali godišnje top liste

City magazine pre 19 minuta
Sneg i led u Srbiji pretvorili trotoare u klizalište: Ovako hodajte da ne završite na zemlji

Sneg i led u Srbiji pretvorili trotoare u klizalište: Ovako hodajte da ne završite na zemlji

Blic pre 44 minuta
Srpska pevačica (32) paradira u minijaturnom bikiniju, poslala upozorenje iz Dubaija: "Nije namenjeno osobama koje su u snegu"

Srpska pevačica (32) paradira u minijaturnom bikiniju, poslala upozorenje iz Dubaija: "Nije namenjeno osobama koje su u snegu"

Blic pre 58 minuta
"Udariće glavom u ogradu" Trudna Milica Todorović napustila Beograd, pa otišla u rodni Kruševac: snimila oca sa terase na snegu…

"Udariće glavom u ogradu" Trudna Milica Todorović napustila Beograd, pa otišla u rodni Kruševac: snimila oca sa terase na snegu

Blic pre 59 minuta
Zbog proglašene vanredne situacije odložen koncert Ace Pejovića, oglasio se organizator: "Doneli smo odluku"

Zbog proglašene vanredne situacije odložen koncert Ace Pejovića, oglasio se organizator: "Doneli smo odluku"

Blic pre 23 minuta