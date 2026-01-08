U Valjevu proglašena vanredna situacija zbog problema izazvanih snegom

Serbian News Media pre 14 minuta
U Valjevu proglašena vanredna situacija zbog problema izazvanih snegom

U Valjevu je proglašena vanredna situacija zbog problema izazvnih snegom, posebno sa snabdevanjem sela strujom, objavili su danas lokalni mediji.

Grad Valjevo je saopštio da se sve raspoložive službe i mehanizacija na terenu da bi se što pre sanirala šteta nastala usled jakih snežnih padavina, koje su okovale valjevski kraj u proteklih 20 sati. Održana je sednica lokalnog Štaba za vanredne situacije i proglašena vanredna situacija, što će omogućiti da se angažuju svi privredni subjekti koji mogu pomoći da se normalizuje snabdevanje strujom na teritoriji Valjeva. U ovom trenutku je 10.200 korisnika u
