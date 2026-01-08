Bitkoin opao za 2,18 odsto na 78.596 evra, itirijum za 2,77 odsto na 2.730 evra

Vrednost bitkoina je juče u 16.00 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens opala za 2,18 odsto na 78.596 evra.

Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 47,7 milijardi evra, što predstavlja porast u odnosu na prethodne dane. Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 42 u kategoriji "strah", a atmosfera na tržištu nastavlja da se popravlja, budući da je, uprkos padu cena najstabilnijih kriptovaluta, neznatno bolja u poređenju sa jučerašnjim stanjem kada indeks izašao iz kategorije "ekstremni strah". Bitkoin i šire kripto tržište podlegli su