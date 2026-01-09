Reza Pahlavi pozvao Trampa da bude spreman da interveniše kako bi pomogao Irancima

Beta pre 1 sat

Sin nekadašnjeg iranskog šaha Reza Pahlavi, protivnik teokratske vlade u Teheranu koji živi u SAD, pozvao je danas američkog predsednika Donalda Trampa da bude spreman da interveniše kako bi pomogao iranskom narodu.

Nakon što su se brojni Iranci sinoć odazvali na poziv Pahlavija da izađu na proteste, on je danas na Iksu napisao da je "vreme od suštinskog značaja" jer vrhovni vođa Irana Ali Hamnei želi da iskoristi prekid internet i telefonskog saobraćaja "da ubije mlade heroje".

"Gospodine predsedniče, ovo je hitan i neposredan poziv za vašu pažnju, podršku i akciju. Sinoć ste videli milione hrabrih Iranaca na ulicama, suočene sa pravim mecima. Danas se ne suočavaju samo sa mecima, već i sa potpunim prekidom komunikacije. Nema interneta. Telefoni ne rade", naveo je 65-godišnji Pahlavi.

Pahlavi, čiji je otac, autokratski proamerički šah Mohamad Reza Pahlavi pobegao iz Irana 1979. uoči Islamske revolucije, dodao je da je Hamnei, "zapretio ljudima na ulicama brutalnim obračunom, strahujući da će narod okončati njegov kriminalni režim, uz pomoć snažnog obećanja Trampa da će podržati demonstrante".

"Pozvao sam narod na ulice da se bori za svoju slobodu i da nadjača snage bezbednosti svojom brojnošću. Sinoć su to i uradili. Vaša pretnja ovom kriminalnom režimu je takođe zadržala režimske nasilnike na odstojanju. Ali vreme je od suštinskog značaja. Ljudi će ponovo biti na ulicama večeras. Molim vas da pomognete. Dokazali ste i znam da ste čovek mira i čovek od reči. Molim vas, budite spremni da intervenišete kako biste pomogli narodu Irana", naveo je Pahlavi.

Hiljade Iranaca su sinoć izašle na proteste, na kojima su skandirali "Smrt diktatoru", misleći na Hamneija, i "Smrt Islamskoj Republici". Na demonstracijama su se čula i klicanja pokojnom šahu, ali je nejasno da li ti povici znače i podršku princu Rezi Pahlaviju, ili su samo izraz želje za povratak u vreme pre Islamske revolucije.

Najnoviji protesti u Iranu izbili su 28. decembra, kada su prodavci izašli na ulice Teherana kako bi izrazili gnev zbog još jednog naglog pada vrednosti iranske valute rijal u odnosu na američki dolar. Studenti su se ubrzo pridružili protestima, koji su počeli da se šire na druge gradove, ali i na ruralna mesta.

Protesti, koji su prerasli u antivladine, ove nedelje su se proširili na sve iranske provincije i dobili na intenzitetu, a vlast je sinoć odgovorila onemogućavanjem pristupa internetu i prekidom telefonskih linija.

Prema podacima organizacije Aktivisti za ljudska prava u Iranu, čije je sedište u SAD, u nasilju povezanom sa najnovijim talasom protesta u Iranu poginule su najmanje 62 osobe, a više od 2.300 je uhapšeno.

Tramp je u petak upozorio Iran da će SAD "priteći u pomoć" demonstrantima ako ih vlast bude ubijala dok mirno protestuju, na šta je Teheran oštro odgovorio.

Najnoviji protesti su najrasprostranjeniji u Iranu od 2022. godine, kada su širom zemlje milioni demonstrirali zbog smrti u pritvoru Mahse Amini, 22-godišnje Kurdkinje koju je policija za moral uhapsila jer nije nosila hidžab u skladu sa propisima.

(Beta, 09.01.2026)