Ostavljene bela marama i ruže na krstu Tužna scena na groblju nakon sahrane Matije Radulovića, estradnog frizera koji je preminuo na Badnji dan (foto)

Matiju su na večni počinak ispratili najbliži Oni su na grobu polagali cveće i vence Estradni frizer Matija Radulović sahranjen je danas na gradskom groblju u Ćupriji, a njega je na večni počinak ispratilo dvadesetak najbližih ljudi.

Oni su na njegovom grobu polagali vence i suze. Nakon sahrane, na grobu Matije Radulovića postavljen je krst na kojem je zavezana bela marama. Pored su stajale žute ruže koje su okačene o krst, dok je na grobu položena velika suza sa crvenim cvećem. Danas su ga na gradskom groblju u Ćupriji ispratili samo najbliži prijatelji i rodbina, koji su mu u tišini odali poslednju poštu. Kako se može videti u snimcima na TikToku, Matija je imao problem sa zubima, a kako je
