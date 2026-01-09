Republika Srpska slavi: Počeo svečani defile u Banjaluci, maršira više od 2.000 ljudi, razvijena zastava, prisutni Dodik i patrijarh Porfirije, stigla i delegacija iz Srbije (foto, video)
Blic pre 22 minuta
Održana je liturgija u Hramu Hrista Spasitelja, kao i svečani defile na Trgu Krajine Proslava uključuje učešće vojske, policije i civila, uz prisustvo delegacije iz Srbije i patrijarha srpskog Porfirija U Banjaluci se danas nizom prigodnih manifestacija proslavlja Dan Republike, koji se ove godine obeležava pod sloganom "Republika Srpska majka junaka". Svečanost je počela defileom, na kojem su prisutni zvaničnici RS Milorad Dodik i Željka Cvijanović. Predsednik