Kakvo nas vreme čeka do kraja dana?

Jutro će danas, 9. januara, biti malo do umereno oblačno i veoma hladno sa umerenim i jakim mrazem, a tokom dana biće malo toplije, navodi se na u najavi Republikog hidrometeorološkog zavoda.

RHMZ napominje da se ujutru i pre podne na severu i zapadu, a tokom dana i u ostalim krajevima očekuje se novo naoblačenje koje će posle podne usloviti mešovite padavine, sneg i kišu koja će se najpre u Vojvodini, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, a uveče i tokom noći i na istoku zemlje mestimično lediti pri tlu. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najviša temperatura od -1 do 4 stepena Celzijusa, u Beogradu je trenutna temperatura minus 10. Za dane vikenda i u