Vremenska prognoza do kraja januara otkriva koliko dugo će trajati ledeno vreme u Srbiji

Nova pre 53 minuta  |  Autor: Milorad Milovanović
Ujutru (09.01.) u većem delu Srbije veoma hladno sa umerenim i jakim mrazem od -17 °C do -7 °C , dok se samo na istoku (u Negotinskoj Krajini) očekuje slab mraz oko -4 °S.

I na području Beograda ujutru veoma hladno sa umerenim, a na širem području grada i jakim mrazem od -11 do -7 °S. Tokom dana (09.01.) novo naoblačenje sa zapada koje će posle podne usloviti mešovite padavine, sneg i kišu koja će se najpre u Vojvodini, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na širem području Beograda, a uveče i tokom noći i na istoku zemlјe mestimično lediti pri tlu, navodi se u saopštenju RHMZ-a. Za dane vikenda i u ponedelјak (10.-12.01.) oblačno i
