S -18 na + 4 u svega nekoliko sati! Fenski efekat u najhladniji grad u Srbiji doneo skoro pa prolećni dan! Temperatura skočila za neverovatna 22 stepena

Sjenica je jutros sa Požegom bila najhladnija sa -18 stepeni.

Za samo nekoliko sati fenski efekat pojačanog jugozapadnog vetra povećao je temperatru za više od 20 stepeni i popodne je bilo toplije za 22 stepena u odnosu na jutro. Nakon što je bila najhladnija, posle podne Sjenica je sa 4°C bila među najtoplijim u Srbiji, a toplije je bilo samo u Zaječaru sa 5°C. Nakon jutarnjih -17 do -5 stepeni, posle podne i širom drugih predela Srbije otoplilo je za 10 do 15 stepeni, usled priliva toplije vazdušne mase sa zapada, pa su se
