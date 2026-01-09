​Od početka demonstracija u Iranu poginulo 48 demonstranata

Iranske vlasti zvanično potvrdile smrt šest pripadnika snaga bezbednosti

Najmanje 48 demonstranata i 14 pripadnika snaga bezbednosti poginulo je od početka demonstracija u Iranu 28. decembra, saopštila je danas američka agencija za ljudska prava HRANA. Norveška nevladina organizacija Iran Human Rights saopštila je da je zabeležila najmanje 51 poginulog demonstranta, među kojima je i devetoro dece, prenosi BBC. BBC Persian je do sada potvrdio smrt i identitet 22 osobe, dok su iranske vlasti zvanično potvrdile smrt šest pripadnika snaga