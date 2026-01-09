Masovni protesti u Iranu: Traži se smena Hamneija, Reza Pahlavi se obratio Trampu

pre 2 sata
Masovni protesti u Iranu: Traži se smena Hamneija, Reza Pahlavi se obratio Trampu

Talas protesta u Iranu, izazvan dubokom ekonomskom krizom, ušao je u 13. dan, dok hiljade demonstranata iz 31 pokrajine traže smenu vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, on je izjavio da Islamska Republika neće popustiti i okrivio je SAD.

Iranski opozicioni lider i sin poslednjeg iranskog šaha Reza Pahlavi (65), čije ime i povratak skandiraju učesnici antivladinih protesta u Iranu pozvao je američkog predsednika Donalda Trampa da "bude spreman da interveniše kako bi pomogao iranskom narodu". Pahlavi, koji živi u Vašingtonu u objavi na mreži "Iks" zamolio je Trampa za pomoć. Mr. President, this is an urgent and immediate call for your attention, support, and action. Last night you saw the millions of
