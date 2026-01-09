U Kijevu i Lavovu, požari i eksplozije

Politika pre 51 minuta
U Kijevu i Lavovu, požari i eksplozije

„U okrugu Darnica, bespilotna letelica se srušila u dvorištu stambene zgrade” – rekao je gradonačelnik Kličko

KIJEV – Ruske snage su večeras izvršile udar na Kijevsku i Lavovsku oblast Ukrajine, saopštile su lokalne vlasti. U ruskom napadu pogođen je infrastrukturni objekat u Lavovskoj oblasti na zapadu Ukrajine, saopštio je večeras regionalni guverner Maksim Kozicki na Telegramu. Gradonačelnik Lavova Andrij Sadovij saopštio je večeras da su se čule eksplozije u gradu tokom uzbune zbog vazdušne opasnosti, prenosi Ukrinform. „Nakon što je u Lavovu objavljena uzbuna za
