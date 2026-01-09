Dan Republike Srpske - svečani defile u Banjaluci, liturgiju služi patrijarh Porfirije

BANJALUKA - Nakon sinoćne svečane akademije, danas će u Banjaluci biti održan i svečani defile povodom Dana Republike Srpske. Patrijarh srpski Porfirije služiće svetu arhijerejsku liturgiju u Hramu Hrista Spasitelja. Uz zvaničnike Republike Srpske, proslavi prisustvuju i premijer Srbije Đuro Macut i ministri vlade Srbije.

U Banjaluci se danas nizom manifestacija proslavlja Dan Republike Srpske, koji se ove godine obeležava pod sloganom "Republika Srpska majka junaka". Predsednik Skupštine Organizacije starešina Vojske Republike Srpske Blagoje Kovačević izjavio je da je Dan Republike - 9. januar jedan od najznačajnijih praznika u srpskom narodu koji će i dalje biti proslavljan onako kako tradicija nalaže. "Nažalost, kao i u nizu poslednjih godina, Republika Srpska trpi velike