Dan Republike Srpske - svečani defile u Banjaluci, liturgiju služi patrijarh Porfirije

RTV pre 55 minuta  |  Tanjug, RTS
Dan Republike Srpske - svečani defile u Banjaluci, liturgiju služi patrijarh Porfirije

BANJALUKA - Nakon sinoćne svečane akademije, danas će u Banjaluci biti održan i svečani defile povodom Dana Republike Srpske. Patrijarh srpski Porfirije služiće svetu arhijerejsku liturgiju u Hramu Hrista Spasitelja. Uz zvaničnike Republike Srpske, proslavi prisustvuju i premijer Srbije Đuro Macut i ministri vlade Srbije.

U Banjaluci se danas nizom manifestacija proslavlja Dan Republike Srpske, koji se ove godine obeležava pod sloganom "Republika Srpska majka junaka". Predsednik Skupštine Organizacije starešina Vojske Republike Srpske Blagoje Kovačević izjavio je da je Dan Republike - 9. januar jedan od najznačajnijih praznika u srpskom narodu koji će i dalje biti proslavljan onako kako tradicija nalaže. "Nažalost, kao i u nizu poslednjih godina, Republika Srpska trpi velike
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Dodik čestitao Dan Republike Srpske: Slavimo naš suverenitet, identitet, tradiciju i naše ognjište

Dodik čestitao Dan Republike Srpske: Slavimo naš suverenitet, identitet, tradiciju i naše ognjište

Euronews pre 34 minuta
Dan Republike Srpske: Patrijarh Porfirije u Banjaluci služi liturgiju, u podne svečani defile

Dan Republike Srpske: Patrijarh Porfirije u Banjaluci služi liturgiju, u podne svečani defile

Sputnik pre 9 minuta
Delegacije Republike Srpske i Srbije položile vence na novi spomenik palim borcima u Banjaluci

Delegacije Republike Srpske i Srbije položile vence na novi spomenik palim borcima u Banjaluci

Euronews pre 24 minuta
Dan Republike Srpske - svečani defile u Banjaluci, liturgiju služi patrijarh Porfirije

Dan Republike Srpske - svečani defile u Banjaluci, liturgiju služi patrijarh Porfirije

RTS pre 10 minuta
Dodik: Srećan Dan Republike Srpske, koja je rođena za večnost

Dodik: Srećan Dan Republike Srpske, koja je rođena za večnost

Telegraf pre 45 minuta
Porfirije predvodi liturgiju povodom Dana Republike: Predstavnici Srpske i Srbije položili vence na novi spomenik palim…

Porfirije predvodi liturgiju povodom Dana Republike: Predstavnici Srpske i Srbije položili vence na novi spomenik palim borcima (foto)

Večernje novosti pre 14 minuta
U Banjaluci se danas nizom manifestacija proslavlja Dan Republike, na svečanosti i delegacija iz Srbije

U Banjaluci se danas nizom manifestacija proslavlja Dan Republike, na svečanosti i delegacija iz Srbije

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaBanjalukaVlada SrbijePremijer SrbijeĐuro Macut

Balkan, najnovije vesti »

Republika Srpska nastala u miru, u ratu je branjena, a danas je najuspešniji deo BiH

Republika Srpska nastala u miru, u ratu je branjena, a danas je najuspešniji deo BiH

Euronews pre 34 minuta
(VIDEO) Sneg zabeleo Dalmaciju, ponegde i do samog mora

(VIDEO) Sneg zabeleo Dalmaciju, ponegde i do samog mora

N1 Info pre 39 minuta
Dodik čestitao Dan Republike Srpske: Slavimo naš suverenitet, identitet, tradiciju i naše ognjište

Dodik čestitao Dan Republike Srpske: Slavimo naš suverenitet, identitet, tradiciju i naše ognjište

Euronews pre 34 minuta
Dan Republike Srpske: Patrijarh Porfirije u Banjaluci služi liturgiju, u podne svečani defile

Dan Republike Srpske: Patrijarh Porfirije u Banjaluci služi liturgiju, u podne svečani defile

Sputnik pre 9 minuta
Dan Republike Srpske - svečani defile u Banjaluci, liturgiju služi patrijarh Porfirije

Dan Republike Srpske - svečani defile u Banjaluci, liturgiju služi patrijarh Porfirije

RTS pre 10 minuta