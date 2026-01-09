Dan žalosti u opštini Ljig zbog Stefana Ivanovića, koji je poginuo spasavajući ljude iz požara

Sandžak haber pre 1 sat
Dan žalosti u opštini Ljig zbog Stefana Ivanovića, koji je poginuo spasavajući ljude iz požara
Dan žalosti u opštini Ljig zbog Stefana Ivanovića, koji je poginuo spasavajući ljude iz požara Na teritoriji opštine Ljig u subotu, 10. januara 2026. godine, biće proglašen Dan žalosti povodom tragične smrti Stefana Ivanovića iz sela Jajčići, koji je stradao prilikom spasavanja ljudi iz objekta zahvaćenog požarom u mestu Kran Montana u Švajcarskoj. Stefan Ivanović nastradao je 1. januara 2026. godine, pokazujući izuzetnu hrabrost i humanost u pokušaju da pomogne
