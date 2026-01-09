Najmanje četvero poginulih u ruskim noćnim napadima na Ukrajinu

Najmanje četiri osobe su poginule, a deseci su ozlijeđeni u ruskim noćnim raketnim napadima na nekoliko ukrajinskih gradova, uključujući Kijev, Lviv i Krivi Rih.

U napadima je oštećena infrastruktura, a dijelove zemlje su ostali bez struje i vode, naveli su ukrajinski dužnosnici. "Najmanje četiri osobe su poginule, a 19 je ozlijeđeno u ukrajinskom glavnom gradu Kijevu, nakon ruskog noćnog napada", rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko rano 9. januara. "Među poginulima je jedan liječnik, a četiri medicinska radnika su ozlijeđena. Kritična infrastruktura je oštećena. U nekim dijelovima grada nestaju struja i voda", napisao je