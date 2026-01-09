"Ono što smo videli te noći, nikada nećemo zaboraviti": Završena komemoracija žrtvama požara u baru u Švajcarskoj

U ŠVAJCARSKOM gradu Martinji završena je komemoracija žrtvama požara u baru u Kran Montani, a učesnici ceremonije su položili bele ruže na spomen-obeležje postavljeno za tu priliku.

Claudio Thoma/Keystone/Pool via AP) Predsednik Švajcarske Gi Parmelin rekao je na komemoraciji da je njegova zemlja "užasnuta" tom tragedijom i zahvalio za međunarodnu solidarnost nakon nesreće koja se dogodila u novogodišnjoj noći u baru "Konstelasion", kada je poginulo 40, a povređeno 116 osoba. Parmelin je rekao da je posebno zahvalan stranim zemljama koje su se brinule o žrtvama požara, prenosi BfM tv. - Znamo da nismo sami u nevolji - dodao je švajcarski