Honda Prelude HRC

Kako se navodi, ovaj koncept pokazuje koliko je Honda Racing Corporation (HRC) spremna da pogura Prelude ka pravim performansama fokusiranim na stazu.

Prelude HRC Concept sadrži agresivna aerodinamička poboljšanja, podešavanje vešanja inspirisano trkama, lagane komponente i dizajn koji daje prioritet upravljanju i samopouzdanju vozača u odnosu na sirove brojke. Honda nije potvrdila povećanje snage, što signalizira fokus na ravnoteži, kočenju i kontroli šasije, a ne na snazi. Ovaj pristup odražava Hondinu filozofiju motosporta i nagoveštava buduće HRC delove za serijske modele. Uz Prelude HRC Concept, Honda Racing