Novi Volvo EX60 najbolji u klasi sa dometom do 810 km i brzim punjenjem koje traje koliko i pauza za kafu

Auto magazin pre 46 minuta
Novi Volvo EX60 najbolji u klasi sa dometom do 810 km i brzim punjenjem koje traje koliko i pauza za kafu
Novo doba električne mobilnosti je pred vratima. Od Pariza do Amsterdama. Od Los Anđelesa do San Franciska. Od Stokholma do Osla. Gde god Vas put odvede... ... Volvo EX60 je uvek uz Vas. Sa dometom do 810 kilometara po jednom punjenju u verziji sa pogonom na sva četri točka, što nadmašuje i najnovije konkurente, EX60 postiže više od bilo kojeg električnog automobila koji je Volvo Cars ikada napravio. Briga o dometu pretvara se u osećaj bezbrižnosti i dokazuje da
Otvori na automagazin.rs

Pročitajte još

Električni Volvo EX60 još ovog meseca

Električni Volvo EX60 još ovog meseca

Auto blog pre 1 dan
Thomas Ingenlath je novi glavni direktor dizajna Volvo Carsa

Thomas Ingenlath je novi glavni direktor dizajna Volvo Carsa

Auto blog pre 1 dan
Lista kandidata u izboru za Svetski automobil godine

Lista kandidata u izboru za Svetski automobil godine

Auto blog pre 2 dana
Mercedes-Benz 560 SL – Like a Rolling Stone

Mercedes-Benz 560 SL – Like a Rolling Stone

Auto blog pre 4 dana
Volvo veruje da će nova slova spasiti živote u automobilima

Volvo veruje da će nova slova spasiti živote u automobilima

Auto blog pre 7 dana
Zimski mit srušen: Zašto zagrevanje, odnosno duži rad motora dok stojite, nije dobar za vaš auto

Zimski mit srušen: Zašto zagrevanje, odnosno duži rad motora dok stojite, nije dobar za vaš auto

Auto blog pre 9 dana
Ovako bi mogao da izgleda novi Volvo V90

Ovako bi mogao da izgleda novi Volvo V90

Auto blog pre 11 dana

Ključne reči

AmsterdamVolvoStokholmLos AnđelesOsloPariz

Automobili, najnovije vesti »

Novi Volvo EX60 najbolji u klasi sa dometom do 810 km i brzim punjenjem koje traje koliko i pauza za kafu

Novi Volvo EX60 najbolji u klasi sa dometom do 810 km i brzim punjenjem koje traje koliko i pauza za kafu

Auto magazin pre 46 minuta
Lynk & Co predstavio vozila na sajmu CES 2026 u Las Vegasu

Lynk & Co predstavio vozila na sajmu CES 2026 u Las Vegasu

Auto blog pre 41 minuta
Snežni haos zaustavio WRC testove - Hyundai prekinuo testiranja u južnoj Francuskoj (VIDEO)

Snežni haos zaustavio WRC testove - Hyundai prekinuo testiranja u južnoj Francuskoj (VIDEO)

Auto magazin pre 1 dan
Lynk & Co podržava grupaciju Geely Auto izlaganjem svojih modela na sajmu CES 2026 u Las Vegasu

Lynk & Co podržava grupaciju Geely Auto izlaganjem svojih modela na sajmu CES 2026 u Las Vegasu

Auto magazin pre 1 dan
Honda NSX Tribute by Italdesign

Honda NSX Tribute by Italdesign

Auto blog pre 1 sat