Na današnji dan, 10. januar

Danas je subota, 10. januar, a ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

49. p. n. e. – Gaj Julije Cezar izgovorio je čuvenu rečenicu "Kocka je bačena" i prešao reku Rubikon, koja je po jednoj verziji današnja rečica Fjučino u severnoj Italiji, a po drugoj Pisatelo kod Ravene. Time je prekršio zabranu ulaska u Italiju sa vojskom, započeo građanski rat protiv Pompeja i Senata i otvorio novo poglavlje u istoriji Rimskog carstva. Rat je okončan uvođenjem Cezarove diktature, a on je ubijen 44. godine p. n. e. od strane republikanske