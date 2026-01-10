Loznica sedam dana bez struje zbog snega, vanredna situacija u 15 srpskih opština

BBC News pre 1 sat | Jelena Subin - BBC novinarka

Fonet/Elektrodistribucija Srbije Loznica u mraku već sedam dana

Struja, svetlo i grejanje ni posle nekoliko dana nije stiglo u neke krajeve Srbije, koji su najpogođeniji velikim količinama snega još od 4. januara.

Najgore su prošli stanovnici Loznice, jer neki od njih sedmi dan žive bez električne energije.

Uprkos tome što su neki kvarovi na elektromreži otklonjeni, u međuvremenu je došlo do novih, a gradonačelnica Dragana Lukić saopštila je da bi sva domaćinstva trebalo da dobiju struju u naredna tri dana, prenosi Radio-televizija Srbije (RTS).

Nestašice struje 9. januara bilo je u delovima Valjeva, Osečine, Šapca, Loznice, Malog Zvornika, Ljubovije, Krupnja, Bora, Kladova, Negotina, Užica, Kosjerića, Požege i Čajetine i cela opština Majdanpek.

Struja je tokom večeri 9. januara pocela da stiže u Majdanpek i sela oko Mionice, prenosi RTS.

Vanredna situacija proglašena je u Valjevu, Majdanpeku, Osečini, Loznici, Krupnju, Malom Zvorniku, Sjenici, Vladimircima i delu Prijepolja.

„Snega ima, ali struje nema već pet dana.

„Nanosi su polomili drveće i grane, pa je onda to palo na električne žice i izazvalo problem“, kazao je Milorad Marković, iz sela Bratačić kod Osečine, u Kolubarskom okrugu, 8. januara.

Priča da imaju šporet pa lože drva, ali je problem i sa vodom, jer bez struje ne mogu da rade pumpe koje je vuku.

„Problem sa vodom nadomestimo malo agregatom, ali šta ćemo sa kravama i mužom. Sve je komplikovano.

„Snega ima više od pola metara, fiksni telefon nam ne radi, a mobilni jedva da nekad imamo signal“, jada se.

Fonet Uprkos otklanjanju kvarova, novi su se konstantno javljali, zbog čega neka domaćinstva u Loznici i dalje nemaju struju

Fonet Usled nevremena oštećena je elektromreža, ali i privatni objekti i automobili

Težak i vlažan sneg koji u nekim delovima zemlje neprestano pada od 4. januara, oborio je dalekovode i ostavio bez struje stotine domaćinstava tokom božićnih praznika.

Sektor za vanredne situacije imao je od 4. januara 72 intervencije, evakuisano je 30 osoba, a iz Vlade su najavili da će i Žandarmerija učestovati u otklanjanju snega i evakuaciji stanovništva.

Zbog velike količine padavina došlo je i do izlivanja reka u Srbiji, poput Drine, Timoka i Lima, ali se njihov vodostaj počeo da opada, saopštio je 10. januara Vladimir Beljinac, pomoćnik Rukovodioca za odbranu od poplava Javnom preduzeću „Srbijavode", prenosi RTS.

Pomoćnik Rukovodioca za odbranu od poplava JVP "Srbijavode" Vladimir Beljinac izjavio je da je na vodotocima na kojima je proglašena vanredna odbrana od poplava među kojima su Drina, Timok i Lim, izmereno opadanje vodostaja.

Iz uprave Aerodroma „Nikola Tesla" u Beogradu postoje uslovi za odvijanje avio-saobraćaja prilikom izuzetne smanjene vidljivosti usled guste magle, saopštili su za agenciju Tanjug.

Fonet Do oštećenja elektromreže u nekim opštinama došlo je i zbog pada stabala na dalekovode i kablove, usled preopterećenosti snegom

Najveći broj kvarova je na dalekovodu od Loznice do Malog Zvornika, koji je dug 31 kilometar, na teškom, šumovitom i brdsko-planinskom terenu i delom prolazi kroz teritoriju Bosne i Hercegovine, navode u Elektrodistribuciji Srbije za BBC na srpskom.

„Ekipe EDS sanirale su veći deo kvarova, ali je palo novih 10 centimetara teškog i vlažnog snega, što je uz vetar i ledeni talas izazvalo nove padove stabala drveća na distributivnu mrežnu, van koridora za raskresivanje i izazvalo dodatni problem“, dodaju u EDS.

Radnici EDS neprestano rade, kako kažu, i očekuju da će problem biti rešen.

Međutim, mnogi putevi i dalje su teško prohodni, a strpljenje stanovnika troši se brže od baterija u telefonima.

Meštani Malog Zvornika i sela u okolini Loznice blokirali su 8. januara magistralni put u Brasini na zapadu Srbije pošto duže od četiri dana domaćinstva u tom kraju nemaju električnu energiju, prenose mediji.

Božić u mraku

BBC/Nataša Anđelković Zavejano selo Brankovina u zapadnom delu Srbije

Kada nema struje u selu Brankovina, desetak kilometara od Valjeva na zapadu Srbije, jede se pršuta i ne radi se ništa, kratko je prokomentarisao Vladimir Đuričić iz ovog mesta.

Možda zvuči idealno, ali je Đuričić ironičan.

„Božić smo proslavili u Brankovini bez struje.

„Ovih dana, tako se živi u selu, jer struje nema već četiri dana. Rekli su nam da čekaju neke privatne firme koje će doći da poseku palo granje, ali tek od 9. januara“, kaže Đuričić u telefonskom razgovoru.

Još veći problem imaju sela iza Brankovine, jer su svi na istom dalekovodu.

„Nije mi samo jasno što se te grane i to drveće nije krčilo po lepom vremenu, a ne da se uvek nadamo da neće pasti sneg“, kaže on.

Nekoliko puta su sami hteli da poseku granje i drveće koje predstavlja opasnost po dalekovode, ali im nisu dozvolili iz elektrodistribuciji, jer navodno postoji privatna firma koja se time bavi, dodaje.

Nije lako doći ni do agregata ovih dana u Valjevu, kaže.

„Mnoga domaćinstva su prešla na pelet, pa im treba struja, a tu su i pumpe za vodu koje sada ne rade, jer većina domaćinstava u Brankovini ima bunare.

„Ove muke koje imamo, postoje već godinama unazad“, objašnjava.

BBC Na području Valjeva više od 10.000 ljudi ostalo je bez struje

Nataša Anđelković, BBC novinarka iz Brankovine

Put od Valjeva do Brankovine uglavnom je prohodan, iako nije potpuno očišćen. Belina na okolnim brdima i po krovovima kuća stvara idilične slike, na kojima se ne vidi sa čime se sve meštani suočavaju prethodnih dana.

Kada se sa glavnog puta skrene ka spomen području Brankovina vidi se nekoliko stabala koja su od težine snega pala preko njega.

Pored crkve, zadužbine Prote Mateje Nenadovića, u čijoj porti su sahranjeni brojni znameniti Nenadovići, a nedaleko i pesnikinja Desanka Maksimović, drugog dana Božića nema ni posetilaca, ni meštana.

Tišinu bajkovitog snežnog pejzaža po sunčanom danu prekida samo šum i padanje snega sa drveća u okolini.

Mnogi su utočište potražili u Valjevu ili obližnjim mestima gde će napuniti telefone ili moći da se ogreju.

I Vladimir je 7. januara uveče majku iz Brankovine doveo u Valjevo, gde živi s porodicom.

„Da ne sedi žena sama u mraku i čeka da svane".

Dok su bili u selu, deca su uživala u snegu, ali je i njima bilo potrebno da negde uđu i ugreju se.

„Navikli su i da gledaju neke emisije na televiziji, a kad nemate mrežu, ne možete ni da čestitate nekome Božić“, kaže Đuričić, koji ne pamti da struje nije bilo toliko dugo.

Ne treba od snega praviti problem

Miloš Popović Zimska idila u selu Berkovac kod Mionice

Ovakav sneg nije pao poslednjih 15 godina, ali od toga ne treba praviti neki problem, kaže Zoran Čitaković iz sela Gornji Musić kod Mionice, za BBC na srpskom

„Od kada je počeo da pada imamo problem sa strujom.

„Najteže je onima koji imaju krave, ali oni su na to već navikli, jer je to višedecenijski problem, pa su nabavili agregate“, kaže.

Nema problem sa grejanjem, a ni sa vodom, jer su priključeni na gradski vodovod, pa im nisu potrebne pumpe, dodaje.

„Krivi su i oni ljudi koji nisu iskresali drveće i grane, pa ne može putem sad da se prođe, jer je to popadalo.

„Sve je to na privatnim parcelama i vlasnici su morali to da urade“, ističe on.

Sneg je zaledio i polomio mu plastenik, kaže.

Struju nemaju ni meštani sela Berkovac kod Mionice, ali ne toliko dugo kao druga mesta.

„Nestajala je dva do tri puta, a sada je od Božića nemamo.

„Ljudi rade i popravljaju kvar, odmah su izašli na teren“, kaže Miloš Popović iz Berkovca za BBC na srpskom.

I njima je veći problem voda, zbog pumpi koje ne mogu da rade, ali kaže da imaju rezerve za dva dana.

Meso iz zamrzivača u sneg

Najveći deo kuća u selu Korenita kod Loznice, u zapadnom delu Srbije, nema struju od nedelje.

Nisu mnogo raspoloženi da pričaju, bar ne javno.

Ali su ljuti.

„Topi se sve iz zamrzivača, mnogo sam se razočarala.

„Nešto sam zatrpala u sneg, ali su riba i povrće propali“, kaže nam meštanka Korenite, koja nije želela da njeno ime bude objavljeno.

Voda je došla 7. januara, ali je hladna, jer bojler ne radi.

Grejanje imaju, ali samo na spratu, jer pumpa ne može da greje prizemlje.

„Dole je hladno kao u kapeli, ali je na spratu toplo i tu smo proslavili Božić“, dodaje.

Dok iz Elektrodistribucije poručuju da je 120 ekipa na terenu, premijer Đuro Macut izjavio je da je situacija sa snegom pod kontrolom i da su angažovane i ekipe Sektora za vanredne situacije MUPa Srbije.

Pogledajte fotografije zime u Srbiji

BBC/Nataša Anđelković Zabelela Brankovina

BBC/Nataša Anđelković

BBC/Nataša Anđelković Zavejani putevi u okolini Valjeva

