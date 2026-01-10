Policija, žandarmerija i spasioci danima na terenu: Vanredna situacija u 9 gradova, stižu agregati i pomoć građanima

Svi kapaciteti sektora za vanredne situacije i policije raspoređeni su prema prioritetima u pogođenim područjima Vanredna situacija proglašena je u devet gradova i opština uključujući Loznicu, Valjevo i Sjenicu Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Direkcije policije i Sektora za vanredne situacije, zbog vanredne situacije izazvane snežnim padavinama i nepovoljnim vremenskim uslovima, danima su neprekidno angažovani na terenu širom Srbije, gde obilaze