Kragujevac uputio pomoć Loznici nakon proglašenja vanredne situacije

iKragujevac pre 4 sati
Zbog obilnih snežnih padavina koje su prethodnih dana zahvatile zapadnu Srbiju, a posebno područje opštine Loznica, došlo je do ozbiljnih problema u odvijanju saobraćaja i funkcionisanju elektroenergetske mreže, zbog čega je u ovoj opštini proglašena vanredna situacija.

Najveće posledice nevremena osećaju se u seoskim sredinama, gde je više od 20 sela već nekoliko dana bez električne energije, što značajno otežava svakodnevni život stanovništva. Na poziv Opštine Loznica i Opštinskog štaba za vanredne situacije, Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova angažovao je dodatne ljudske i tehničke resurse iz svojih uprava u Beogradu i Kragujevcu, kako bi se pružila pomoć ugroženom području. Pripadnici Uprave za
