Respiratorni cunami se širi Evropom Supergrip hara, zatvaraju se škole, bolnice prepune, pik ni na vidiku: "Ovo je zabrinjavajuće"

U Sjedinjenim Američkim Državama, broj slučajeva gripa dostigao je neslućene razmere sa procenom od 71.000 obolelih u Njujorku tokom jedne nedelje u decembru Zdravstveni zvaničnici pozivaju na vakcinaciju kao ključni alat za kontrolu širenja virusa i sprečavanje komplikacija Novi soj super gripa - A(H3N2) podvrsta "K" - brzo se širi u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), a stručnjaci govore da nismo ni blizu pika i da je ovo jedna od najtežih sezona gripa
