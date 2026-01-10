Milica bez Terze proslavila ćerkin rođendan: Dok je u rijalitiju ronio suze, ona pokazala delić atmosfere

Milica Veličković, bivša učesnica Elite, je ćerkici Barbari proslavila prvi rođendan, a na društvene mreže okačila je snimke na kojima su pozirale zajedno.

Ona je pored torte držala ćerkicu i pevala joj je pesmice, a rođendanska svećica je bila upaljena. Čestitke su stizale sa svih strana, te su Milicu pratioci hvalili da je odlična majka, kao i da treba da bude ponosna na sebe i naslednicu. U emotivnoj objavi slika iz porodilišta od pre godinu dana, ona se setila kroz šta je tada prolazila: "Pričaće ti o plovidbi ti što nisu sidro digli... Pre godinu dana na ovaj dan, ja u bolnici sama izgubljena i preplašena.