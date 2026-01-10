Milica bez Terze proslavila ćerkin rođendan: Dok je u rijalitiju ronio suze, ona pokazala delić atmosfere

Mondo pre 15 minuta  |  Marina Cvetković
Milica bez Terze proslavila ćerkin rođendan: Dok je u rijalitiju ronio suze, ona pokazala delić atmosfere

Milica Veličković, bivša učesnica Elite, je ćerkici Barbari proslavila prvi rođendan, a na društvene mreže okačila je snimke na kojima su pozirale zajedno.

Ona je pored torte držala ćerkicu i pevala joj je pesmice, a rođendanska svećica je bila upaljena. Čestitke su stizale sa svih strana, te su Milicu pratioci hvalili da je odlična majka, kao i da treba da bude ponosna na sebe i naslednicu. U emotivnoj objavi slika iz porodilišta od pre godinu dana, ona se setila kroz šta je tada prolazila: "Pričaće ti o plovidbi ti što nisu sidro digli... Pre godinu dana na ovaj dan, ja u bolnici sama izgubljena i preplašena.
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Milica Veličković bez terze ćerki proslavila prvi rođendan: On u rijalitiju ronio suze, a ona sad pokazala delić atmosfere…

Milica Veličković bez terze ćerki proslavila prvi rođendan: On u rijalitiju ronio suze, a ona sad pokazala delić atmosfere: Barbara sva u roze

Blic pre 0 minuta
Milica proslavila ćerki rođendan: Dok Terza roni suze u Eliti, ona uživa sa ćerkicom, pred njima roze torta

Milica proslavila ćerki rođendan: Dok Terza roni suze u Eliti, ona uživa sa ćerkicom, pred njima roze torta

Telegraf pre 5 minuta
Leđa gola do zadnjice, a ispod haljine nema ništa: Za Sanjom Vučić nema ko se nije okrenuo na ulici! Zadigla kosu, a tetovaže…

Leđa gola do zadnjice, a ispod haljine nema ništa: Za Sanjom Vučić nema ko se nije okrenuo na ulici! Zadigla kosu, a tetovaže preko celih leđa

Blic pre 2 sata
Zarađuje hiljade evra na sajtu za odrasle: Bivša rijaliti učesnica provocira snimkom: uvija se ispred ogledala u crnom…

Zarađuje hiljade evra na sajtu za odrasle: Bivša rijaliti učesnica provocira snimkom: uvija se ispred ogledala u crnom kompletu, a mreže gore

Blic pre 11 sati
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Vodič za putovanje u Rigu: Šta obići, probati i raditi u ovoj baltičkoj prestonici

Vodič za putovanje u Rigu: Šta obići, probati i raditi u ovoj baltičkoj prestonici

Forbes pre 35 minuta
Milica Veličković bez terze ćerki proslavila prvi rođendan: On u rijalitiju ronio suze, a ona sad pokazala delić atmosfere…

Milica Veličković bez terze ćerki proslavila prvi rođendan: On u rijalitiju ronio suze, a ona sad pokazala delić atmosfere: Barbara sva u roze

Blic pre 0 minuta
"Nikada ne odbijam intimne odnose" Šuška se da se pevačica razvodi od fudbalera, a ovako je govorila o vezi sa njim: "Imam…

"Nikada ne odbijam intimne odnose" Šuška se da se pevačica razvodi od fudbalera, a ovako je govorila o vezi sa njim: "Imam poverenja u njega"

Blic pre 35 minuta
Misterija nestanka mladića (30) rešena posle 60 godina: Kada je policajac uzeo da javi rođacima, doživeo je šok života

Misterija nestanka mladića (30) rešena posle 60 godina: Kada je policajac uzeo da javi rođacima, doživeo je šok života

Blic pre 5 minuta
Počinju „Nekršteni dani“: Stara verovanja koja se vezuju za ovaj period

Počinju „Nekršteni dani“: Stara verovanja koja se vezuju za ovaj period

Glas Šumadije pre 35 minuta