AMSS: Teško za vozače, bljuzgavica, led, nanosi zemlje

Porast dnevnih temperatura utiče na ubrzano otapanje snega što dovodi do dodatno težih uslova na putevima za vozače, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

Upozorio je na odrone, ali i izlivanje bujičnih voda i nanosa zemlje i kamena na kolovoz. Tokom noći i jutros led na pojedinim deonicama. Magla dodatno otežava i usporava vožnju, pojavljuje se pored reka, kanala i u kotlinama, a ima je i preko planinskih prevoja. Na naplatnim rampama i granicama za putnička vozila nema zadržavanja. Kamioni na Horgošu na izlazu čekaju dva sata, a na Batrovcima ka Hrvatskoj sat vremena.