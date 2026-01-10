AMSS: Teški uslovi za vozače, bljuzgavica, led, odroni zemlje

AMSS: Teški uslovi za vozače, bljuzgavica, led, odroni zemlje

Porast dnevnih temperatura utiče na ubrzano otapanje snega, što dodatno pogoršava uslove za vožnju na većini puteva u Srbiji, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

AMSS upozorava vozače na učestale odrone, ali i na izlivanje bujičnih voda, kao i nanose zemlje i kamenja na kolovozu, posebno na deonicama u brdsko-planinskim predelima. Tokom noći i jutarnjih sati led je zabeležen na pojedinim putnim pravcima, što dodatno povećava rizik od proklizavanja. Vožnju usporava i magla, koja se najčešće formira pored reka i kanala, u kotlinama, ali je prisutna i preko planinskih prevoja. Na naplatnim rampama i graničnim prelazima za
