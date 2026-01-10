Vremenska prognoza za subotu, 10. januar: Hladno sa snegom Sremska Mitrovica U Srbiji će i danas biti oblačno i hladno, ujutro sa slabim mrazom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U većem delu zemlje padaće sneg, dok će na severu uglavnom biti suvo vreme. Južno od Save i Dunava očekuje se blago povećanje visine snežnog pokrivača. Na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije lokalno se očekuje od 10 do 15 centimetara novog snega, a u planinskim predelima i više. Duvaće slab vetar promenljivog smera, koji će tokom dana skrenuti na slab do umeren severni. Najniža temperatura kretaće se od minus šest stepeni na severu Vojvodine do jednog stepena na