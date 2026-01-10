Vremenska prognoza za subotu, 10. januar: Hladno sa snegom

pre 5 sati
Vremenska prognoza za subotu, 10. januar: Hladno sa snegom Sremska Mitrovica U Srbiji će i danas biti oblačno i hladno, ujutro sa slabim mrazom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U većem delu zemlje padaće sneg, dok će na severu uglavnom biti suvo vreme. Južno od Save i Dunava očekuje se blago povećanje visine snežnog pokrivača. Na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije lokalno se očekuje od 10 do 15 centimetara novog snega, a u planinskim predelima i više. Duvaće slab vetar promenljivog smera, koji će tokom dana skrenuti na slab do umeren severni. Najniža temperatura kretaće se od minus šest stepeni na severu Vojvodine do jednog stepena na
Vojvodina Dunav Sremska Mitrovica Sneg Vremenska prognoza

