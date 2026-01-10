Nije vaš mozak baš hard-disk

Čipovanje ljudi: mitovi, realna tehnologija i granice

Svjetske vlade, korporacije, masoni, ljudi gušteri i iluminati smislili su koban plan za ljude: kroz vakcine će nam masovno ugraditi čipove, a onda će da ih kontrolišu i napajaju 5G signalom. Na kraju će nastupiti mračno doba totalne kontrole. Ostale su im još samo neke formalnosti. Vremenska distanca od nastanka neke grane nauke i istraživanja do eksploatacije ideja baziranih na toj nauci u popularnoj kulturi uglavnom je kratka. Nekada je to radila televizija,