"Voleo bih da otmem Vladimira Putina"

Britanski ministar odbrane Džon Hili je rekao da bi, ako bi mogao, želeo da otme ruskog lidera Vladimira Putina.

Hili je u intervjuu za Kijev Independent rekao da bi, ako bi imao priliku da otme bilo kog svetskog lidera, "priveo (ruskog predsednika Vladimira) Putina i pozvao ga na odgovornost za ratne zločine". Hili je rekao da ruski ratni zločini uključuju "ono što je video u Buči tokom jedne od svojih prvih poseta Ukrajini" i "otmicu neke od ukrajinske dece koju je sreo u Irpinu". Pokazujući na zgradu oštećenu dronom u Kijevu iza sebe, Hili je rekao da vam to "govori sve