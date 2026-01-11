"Voleo bih da otmem Vladimira Putina"
B92 pre 10 minuta
Britanski ministar odbrane Džon Hili je rekao da bi, ako bi mogao, želeo da otme ruskog lidera Vladimira Putina.
Hili je u intervjuu za Kijev Independent rekao da bi, ako bi imao priliku da otme bilo kog svetskog lidera, "priveo (ruskog predsednika Vladimira) Putina i pozvao ga na odgovornost za ratne zločine". Hili je rekao da ruski ratni zločini uključuju "ono što je video u Buči tokom jedne od svojih prvih poseta Ukrajini" i "otmicu neke od ukrajinske dece koju je sreo u Irpinu". Pokazujući na zgradu oštećenu dronom u Kijevu iza sebe, Hili je rekao da vam to "govori sve