Vanredna situacija u 11 opština u Srbiji, putevi prvog i drugog reda prohodni

Vanredna situacija zbog vremenskih nepogoda proglašena je u 11 opština - u Valjevu, Loznici, Osečini, Krupnju, Malom Zvorniku, Vladimircima, Sjenici, Majdanpeku, delu Prijepolja, Lučana i Ivanjici.

Situacija se od sinoć popravlja ne samo u Podrinju, već na nivou celog Mačvanskog okruga gde je gotovo stabilizovana situacija u napajanju električnom energijom, javila je Radio televizija Srbije (RTS)

Vatrogasci-spasioci su na otklanjanju posledica vremenskih nepogoda intervenisali 98 puta za protekla 24 časa, a evakuisano je 37 osoba.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević rekla je za RTS da su jutros državni putevi prvog i drugog reda prohodni.

"Jedino su neprohodni putevi koji idu od Donjeg Milanovca do Majdanpeka i Straža-Brezovica kod Ivanjice na Goliji. Svi ostali putni pravci su prohodni", rekla je ona.

"Bilo je malo nesnalaženja u početku, ali se situacija iz dana u dan popravljala, tako da danas možemo reći da su nam svi putni pravci prvog i drugog reda prohodni, uključujući i one uvek problematične deonice", rekla je Sofronijević.

Ključne reči

RTSMajdanpekSjenicaZvornikIvanjicaPrijepoljeValjevoLoznicavanredna situacijaLučaniMali Zvornik

