U Srbiji danas izmereno -14 stepeni! Evo u kom gradu je palo 40 cm snega

Trenutno najhladnije na Kopaoniku gde je izmereno -14 stepena Celzijusa, dok najviše snežnog pokrivača ima u Sjenici gde je izmereno 40 centimetara snega.

Niska temperatura je i na Crnom Vrhu gde je izmereno -11 stepeni, na Zlatiboru je -9, u Sjenici -8, a u Beogradu je -4 stepena Celzijusa. U većini zemlje je oblačno i prisutne su magla i sumaglica, a slab sneg trenutno pada u prestonici, jači na Zlatiboru, Kopaoniku, u Sjenici, Kruševcu i Vranju. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je da nas u Srbiji do kraja dana očekuje veoma hladno vreme, tačnije ledeni dan. Blic