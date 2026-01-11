Kakvo je trenutno stanje vremena i vodostaja u Srbiji: Na snazi žuti meteoalarm

Šabačke novosti pre 41 minuta
Kakvo je trenutno stanje vremena i vodostaja u Srbiji: Na snazi žuti meteoalarm

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je da je u Srbiji trenutno oblačno, mestimično sa snegom i maglom, kao i da je trenutno najhladnije na Kopaoniku gde je izmereno -14 stepena Celzijusa, dok najviše snežnog pokrivača ima u Sjenici gde je izmereno 40 centimetara snega.

Niske temperature izmerene su i u drugim mestima. Kako je saopštio RHMZ, na Crnom Cvrhu je u 12 časova izmereno -11 stepeni, na Zlatiboru je -9, u Sjenici -8, a u Beogradu je -4 stepena Celzijusa. U većini zemlje je oblačno i prisutne su magla i sumaglica, a sneg pada u prestonici, na Zlatiboru, Kopaoniku, u Sjenici, Kruševcu i Vranju, kako je navedeno. RHMZ navodi da je visina snežnog prekrivača u Sjenici 40 centimetra, na Crnom Vrhu 35 centimetara, a na Zlatiboru
Otvori na sabackenovosti.rs

Povezane vesti »

Srbija pod ledom još dva dana, od srede stiže otopljenje: Najvažnije obezbediti struju

Srbija pod ledom još dva dana, od srede stiže otopljenje: Najvažnije obezbediti struju

Nedeljnik pre 1 sat
U Srbiji danas izmereno -14 stepeni! Evo u kom gradu je palo 40 cm snega

U Srbiji danas izmereno -14 stepeni! Evo u kom gradu je palo 40 cm snega

Dnevnik pre 57 minuta
Mesarović: Kvarovi dalekovoda nastali zbog pada stabala, kvar u Ivanjici se otklanja; Situacija u Moravičkom okrugu složena

Mesarović: Kvarovi dalekovoda nastali zbog pada stabala, kvar u Ivanjici se otklanja; Situacija u Moravičkom okrugu složena

RTV pre 1 sat
Vanredna situacija u 11 opština i gradova u Srbiji, evakuisano ukupno 37 ljudi

Vanredna situacija u 11 opština i gradova u Srbiji, evakuisano ukupno 37 ljudi

Vesti online pre 2 sata
Vanredna situacija u 11 opština u Srbiji, putevi prvog i drugog reda prohodni

Vanredna situacija u 11 opština u Srbiji, putevi prvog i drugog reda prohodni

Glas Zaječara pre 3 sata
Oštećenje u Ivanjici se otklanja! Mesarović uputila apel iz Loznice: Danima se mučimo da otklonimo kvarove

Oštećenje u Ivanjici se otklanja! Mesarović uputila apel iz Loznice: Danima se mučimo da otklonimo kvarove

Blic pre 3 sata
Ivanjica celu noć u mraku Sneg padao preko 12 sati: Grad bez struje, grejanja i komunikacija (video)

Ivanjica celu noć u mraku Sneg padao preko 12 sati: Grad bez struje, grejanja i komunikacija (video)

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VranjeSjenicaZlatiborKruševacKopaonikSnegRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Putevi Srbije upozoravaju vozače na pojavu poledice i magle

Putevi Srbije upozoravaju vozače na pojavu poledice i magle

Beta pre 27 minuta
Vanredno u 11 opština - otklonjen kvar na dalekovodu Arilje-Ivanjica, struja stiže postepeno; problemi u zlatiborskom i…

Vanredno u 11 opština - otklonjen kvar na dalekovodu Arilje-Ivanjica, struja stiže postepeno; problemi u zlatiborskom i moravičkom kraju

RTS pre 11 minuta
Vanredna situacija u 11 opština i gradova u Srbiji: Otklonjen kvar na dalekovodu Arilje-Ivanjica, struja stiže postepeno

Vanredna situacija u 11 opština i gradova u Srbiji: Otklonjen kvar na dalekovodu Arilje-Ivanjica, struja stiže postepeno

Newsmax Balkans pre 46 minuta
Pred đacima tektonske promene u novom polugodištu: Ove 4 novine na stolu, poslednja se nikome neće svideti

Pred đacima tektonske promene u novom polugodištu: Ove 4 novine na stolu, poslednja se nikome neće svideti

Blic pre 37 minuta
Kakvo je trenutno stanje vremena i vodostaja u Srbiji: Na snazi žuti meteoalarm

Kakvo je trenutno stanje vremena i vodostaja u Srbiji: Na snazi žuti meteoalarm

Šabačke novosti pre 41 minuta