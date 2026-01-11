Alarm širom Srbije: Sjenica pod snegom, Gračanica pod vodom, hiljade domaćinstava bez struje

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Euronews
Alarm širom Srbije: Sjenica pod snegom, Gračanica pod vodom, hiljade domaćinstava bez struje
Vanredna situacija na snazi je u 11 opština. Valjevu, Majdanpeku, Osečini, Loznici, Krupnju, Malom Zvorniku, Sjenici, Vladimircima i delu Prijepolja. Od danas su uključene i Ivanjica, gde je cela opština od sinoć bez struje. Trenutno je u Valjevu bez struje više od 2000 potrošača. Kako je saopšteno, ekipe elektrodistribucije Srbije su na terenu i rade na otklanjanju kvarova na elektromreži. Na teritoriji Loznice sinoć je znatno manje domaćinstava bez struje, a
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Mesarović: Kvarovi dalekovoda nastali zbog pada stabala, kvar u Ivanjici se otklanja; Situacija u Moravičkom okrugu složena

Mesarović: Kvarovi dalekovoda nastali zbog pada stabala, kvar u Ivanjici se otklanja; Situacija u Moravičkom okrugu složena

RTV pre 19 minuta
Vanredna situacija u 11 opština i gradova u Srbiji, evakuisano ukupno 37 ljudi

Vanredna situacija u 11 opština i gradova u Srbiji, evakuisano ukupno 37 ljudi

Vesti online pre 1 sat
Vanredna situacija u 11 opština u Srbiji, putevi prvog i drugog reda prohodni

Vanredna situacija u 11 opština u Srbiji, putevi prvog i drugog reda prohodni

Glas Zaječara pre 1 sat
Oštećenje u Ivanjici se otklanja! Mesarović uputila apel iz Loznice: Danima se mučimo da otklonimo kvarove

Oštećenje u Ivanjici se otklanja! Mesarović uputila apel iz Loznice: Danima se mučimo da otklonimo kvarove

Blic pre 2 sata
Ivanjica celu noć u mraku Sneg padao preko 12 sati: Grad bez struje, grejanja i komunikacija (video)

Ivanjica celu noć u mraku Sneg padao preko 12 sati: Grad bez struje, grejanja i komunikacija (video)

Blic pre 2 sata
Oštećenje u Ivanjici se otklanja Ministarka Mesarović: Moramo biti uz svoju državu, danima se mučimo da otklonimo kvarove

Oštećenje u Ivanjici se otklanja Ministarka Mesarović: Moramo biti uz svoju državu, danima se mučimo da otklonimo kvarove

Večernje novosti pre 2 sata
Vanredna situacija zbog snega proglašena u još dve opštine u Srbiji

Vanredna situacija zbog snega proglašena u još dve opštine u Srbiji

Slobodna Evropa pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MajdanpekSjenicaGračanicaZvornikKosovo i MetohijaIvanjicaPrijepoljeValjevoLoznicaSnegvanredna situacijaMali ZvornikZimaElektrodistribucije Srbije

Društvo, najnovije vesti »

Pet razloga zašto i dalje volimo gotske romane

Pet razloga zašto i dalje volimo gotske romane

BBC News pre 14 minuta
Ledeni dan u Srbiji - vanredno u 11 opština, cela Ivanjica bez struje od sinoć, problemi u zlatiborskom i moravičkom kraju

Ledeni dan u Srbiji - vanredno u 11 opština, cela Ivanjica bez struje od sinoć, problemi u zlatiborskom i moravičkom kraju

RTS pre 14 minuta
"Putevi Srbije": Zabranjen saobraćaj za šlepere i kamione na više od 50 putnih pravaca

"Putevi Srbije": Zabranjen saobraćaj za šlepere i kamione na više od 50 putnih pravaca

Newsmax Balkans pre 14 minuta
Led i poledica u Beogradu: Ekipe čiste kritične ulice - gde je najopasnije i koji kolovozi su najkritičniji

Led i poledica u Beogradu: Ekipe čiste kritične ulice - gde je najopasnije i koji kolovozi su najkritičniji

Euronews pre 9 minuta
'Nikad nisam video devojke na Epstinovim posedima': smenjeni britanski ambasador za BBC

'Nikad nisam video devojke na Epstinovim posedima': smenjeni britanski ambasador za BBC

Radio 021 pre 14 minuta