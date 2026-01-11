Milenković: Vanredna situacija u 11 opština i gradova, evakuisali smo ukupno 37 ljudi

Pomoćnik načelnika Uprave za Vatrogasno-spasilačke jedinice Službe za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Miloš Milenković izjavio je danas da je na teritoriji 11 opština i gradova u Srbiji trenutno na snazi vanredna situacija, navodeći da je od 4. januara do jutros evidentirano 99 intervencija i evakuisano 37 osoba.

On je za Tanjug rekao da je, što se tiče angažovanja sektora vanrednih situacija, najteže u delovima zapadne, zatim jugozapadne Srbije, te istočne, ali da se beleže intervencije i na području jugoistočne Srbije. "Precizno govoreći, na teritoriji 11 jedinica lokalnih samouprava trenutno je na snazi vanredna situacija. U pitanju su Valjevo, Osečina, Loznica, Mali Zvornik, Krupanj, Vladimirci, imamo i proglašenu vanrednu situaciju na teritoriji opštine Ivanjica, deo