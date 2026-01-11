Hitna pomoć: Veliki broj intervencija, apel građanima da bez preke potrebe ne izlaze napolje

Ekipe Hitne pomoći u Beogradu intervenisale su danas više od 20 puta na osnovu poziva građana koji su povređeni zbog klizanja na snegu i ledu, a kako je rečeno FoNetu, zbog vremenskih uslova očekuju da će se broj intervencija tokom dana i večeri povećavati.

Iz Hitne pomoći apelovali su na građane da bez preke potrebe ne izlaze napolje, jer "jedna povreda može da promeni život". Apel se ne odnosi samo na starije sugrađane, već na sve građane, uz upozorenje da su najopasnija mesta ona na kojima je sneg očišćen, jer je asfalt često prekriven tankim, gotovo nevidljivim slojem leda. Prema rečima operatera Hitne pomoći, broj intervencija nije tipičan čak ni za ovaj period godine, zbog čega ističe da "nema te obaveze koja u