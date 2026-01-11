Kakvo je trenutno stanje vremena i vodostaja u Srbiji - u Sjenici 40 cm snega, najhladnije na Kopaoniku

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je da je u Srbiji trenutno oblačno, mestimično sa snegom i maglom, kao i da je trenutno najhladnije na Kopaoniku gde je izmereno -14 stepena Celzijusa, dok najviše snežnog pokrivača ima u Sjenici gde je izmereno 40 centimetara snega.

Niske temperature izmerene su i u drugim mestima. Kako je saopštio RHMZ, na Crnom Cvrhu je u 12 časova izmereno -11 stepeni, na Zlatiboru je -9, u Sjenici -8, a u Beogradu je -4 stepena Celzijusa. U većini zemlje je oblačno i prisutne su magla i sumaglica, a sneg pada u prestonici, na Zlatiboru, Kopaoniku, u Sjenici, Kruševcu i Vranju, kako je navedeno. RHMZ navodi da je visina snežnog prekrivača u Sjenici 40 centimetra, na Crnom Vrhu 35 centimetara, a na Zlatiboru
Ključne reči

VranjeSjenicaZlatiborKruševacKopaonikSnegRHMZ

