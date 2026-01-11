Britanski premijer pregovara sa evropskim saveznicima o slanju trupa na Grenland

Newsmax Balkans pre 1 sat
Britanski premijer pregovara sa evropskim saveznicima o slanju trupa na Grenland

Britanski premijer Kir Starmer je u pregovorima sa evropskim saveznicima o raspoređivanju vojnih snaga na Grenlandu, kako bi ublažili bezbednosne strahove američkog predsednika Donalda Trampa, i kako bi se suprotstavili rastućoj pretnji kineske i ruske vojske.

Vojni komandanti izrađuju planove za moguću misiju NATO na ostrvu, koje je američki predsednik pretio da će zauzeti iz bezbednosnih razloga, a britanski zvaničnici su se poslednjih dana sastali sa kolegama iz niza zemalja, među kojima su Nemačka i Francuska, kako bi započeli pripreme, rekao je izvor za "Telegraf". Planovi, koji su još u ranoj fazi, mogli bi da uključuju raspoređivanje britanskih vojnika, ratnih brodova i aviona radi zaštite Grenlanda od Rusije i
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Starmer pregovara sa evropskim saveznicima o slanju trupa na Grenland

Starmer pregovara sa evropskim saveznicima o slanju trupa na Grenland

NIN pre 6 minuta
Starmer pregovara sa evropskim saveznicima o slanju trupa na Grenland; Nemački ministar: Međunarodno pravo važi za sve…

Starmer pregovara sa evropskim saveznicima o slanju trupa na Grenland; Nemački ministar: Međunarodno pravo važi za sve, uključujući SAD

RTV pre 1 sat
Nemački ministar o Grenlandu: Međunarodno pravo važi za sve, uključujući SAD

Nemački ministar o Grenlandu: Međunarodno pravo važi za sve, uključujući SAD

NIN pre 16 minuta
Upozorenje za Trampa: Grenland nije vaš

Upozorenje za Trampa: Grenland nije vaš

B92 pre 51 minuta
Nemački ministar o Grenlandu: Međunarodno pravo važi za sve, uključujući SAD

Nemački ministar o Grenlandu: Međunarodno pravo važi za sve, uključujući SAD

Politika pre 41 minuta
"Međunarodno pravo važi za sve, uključujući SAD" Nemački ministar: Isključivo je na Danskoj i Grenlandu da odluče o budućnosti…

"Međunarodno pravo važi za sve, uključujući SAD" Nemački ministar: Isključivo je na Danskoj i Grenlandu da odluče o budućnosti Grenlanda

Večernje novosti pre 56 minuta
Britanija pregovara sa evropskim saveznicima o slanju trupa na Grenland

Britanija pregovara sa evropskim saveznicima o slanju trupa na Grenland

Sputnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATORusijaNemačkaGrenlandDonald TrampFrancuska

Svet, najnovije vesti »

SAD će možda da ukinu još neke sankcije Venecueli sledeće nedelje da se olakša prodaja nafte

SAD će možda da ukinu još neke sankcije Venecueli sledeće nedelje da se olakša prodaja nafte

Nova ekonomija pre 6 minuta
Iran upozorava Trampa

Iran upozorava Trampa

Vesti online pre 6 minuta
Britanski ministar: Kidnapovao bih Putina

Britanski ministar: Kidnapovao bih Putina

Vesti online pre 1 minut
Ova 60-godišnja raketa je najsporija na svetu, ali je i dalje u upotrebi

Ova 60-godišnja raketa je najsporija na svetu, ali je i dalje u upotrebi

Blic pre 11 minuta
Starmer pregovara sa evropskim saveznicima o slanju trupa na Grenland

Starmer pregovara sa evropskim saveznicima o slanju trupa na Grenland

NIN pre 6 minuta