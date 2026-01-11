Podneto skoro 600.000 prijava za upis bespravno sagrađenih objekata

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je da je podneto gotovo 600.000 prijava za upis bespravno izgrađenih objekata.

Sofronijević je za RTS istakla da zakonski rok za podnošenje prijava ističe 5. februara, ali da će prijave biti prihvatane sve do 5. marta. "Zakonski rok je 5. februar za podnošenje prijava, ali tolerisaćemo naravno. Rok važi još mesec dana, do 5. marta svi mogu da izvrše prijave", rekla je ona. Prema njenim rečima, najviše zahteva je podneto u opštinama, dok je najveći broj prijava zabeležen u najvećim gradovima. "Visok je broj i onih ljudi koji onlajn, samostalno