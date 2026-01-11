Novi talas napada na Ukrajinu: Delovi drona pali na kuću mlade žene, završilo se kobno

U ukrajinskom napadu dronovima na ruski grad Voronjež ubijena je jedna osoba, a tri su ranjene, saopštili su danas lokalni zvaničnici.

Mlada žena preminula je tokom noći na odeljenju intenzivne nege, nakon što su delovi oborenog drona pali na njenu kuću tokom napada juče, naveo je guverner Voronješke oblasti Aleksandar Gusev na Telegramu. Još tri osobe su povređene, dok je više od 10 stambenih zgrada, kuća i jedna srednja škola oštećeno, rekao je Gusev, dodajući da je protivvazdušna odbrana oborila 17 dronova iznad Voronježa. Grad ima nešto više od milion stanovnika i nalazi se oko 250 kilometara