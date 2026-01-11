Najmanje 30 ljudi uhapšeno tokom nereda u Mineapolisu, policajac povređen

MINEAPOLIS - Policijska uprava Mineapolisa saopštila je da je najmanje 30 ljudi privedeno, kažnjeno i pušteno tokom demonstracija u centru tog američkog grada, održanih nekoliko dana nakon što je agent Službe za imigraciju i carinu (ICE) ubio jednu ženu u tom gradu, dok je jedan policajac lakše povređen.

Prema policiji, "velika gomila od nekoliko stotina ljudi" okupila se u blizini hotela Kanopi a potom preselila u hotel Depo Renesansa gde je, kako se navodi, prijavljena materijalna šteta, prenosi CBS. Policija kaže da je reagovala na prijavu o "vozilu koje se kreće ka zgradi" i pronašla vozilo parkirano na trotoaru, ali bez vidljive štete. Dok su policajci sprovodili istragu, oko se njih formirala gomila. "Dodatne snage su reagovale da pomognu i svi policajci su