Danas ledeni dan i vetrovito vreme, temperatura ispod 0 stepeni: Evo gde će padati sneg

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Danas ledeni dan i vetrovito vreme, temperatura ispod 0 stepeni: Evo gde će padati sneg

U Vojvodini i u Timočkoj i Negotinskoj Krajini u nedelju suvo vreme.

U ostalim predelima Srbije oblačno, povremeno sa snegom. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Ledeni dan. Jutarnja temperatura od -9 na severu do -1 na jugu Srbije, maksimalna dnevna od -4 do 0°C. U Beogradu u nedelju LEDENI DAN. Biće oblačno, moguć je i slab sneg. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar. Jutarnja temperatura -6, maksimalna dnevna -4°C. (Telegraf.rs)
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Ledeni dan u Srbiji, RHMZ upalio poseban alarm! Ovog datuma stiže otopljenje, a onda će nas pokositi hladan vazduh iz Rusije

Ledeni dan u Srbiji, RHMZ upalio poseban alarm! Ovog datuma stiže otopljenje, a onda će nas pokositi hladan vazduh iz Rusije

Blic pre 6 minuta
Oblačno i hladno, ponegde sa slabim snegom – najviša temperatura oko nula stepeni

Oblačno i hladno, ponegde sa slabim snegom – najviša temperatura oko nula stepeni

RTS pre 1 sat
RHMZ objavio kakvo će vreme biti narednih dana

RHMZ objavio kakvo će vreme biti narednih dana

Danas pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaSnegVremenska prognozasrbijavremeweather

Društvo, najnovije vesti »

Na današnji dan, 11. januar

Na današnji dan, 11. januar

N1 Info pre 36 minuta
Nova kolumna Borisa Dežulovića: Apsolutna odlučnost

Nova kolumna Borisa Dežulovića: Apsolutna odlučnost

N1 Info pre 6 minuta
Ledeni dan u Srbiji, u Loznici se stanje sa snabdevanjem strujom stabilizuje

Ledeni dan u Srbiji, u Loznici se stanje sa snabdevanjem strujom stabilizuje

RTS pre 1 minut
Ledeni dan u Srbiji, RHMZ upalio poseban alarm! Ovog datuma stiže otopljenje, a onda će nas pokositi hladan vazduh iz Rusije

Ledeni dan u Srbiji, RHMZ upalio poseban alarm! Ovog datuma stiže otopljenje, a onda će nas pokositi hladan vazduh iz Rusije

Blic pre 6 minuta
Polarni vetar i jezivo hladne noći: Temperature padaju, mraz ne popušta, evo kakvo nas vreme očekuje naredne sedmice

Polarni vetar i jezivo hladne noći: Temperature padaju, mraz ne popušta, evo kakvo nas vreme očekuje naredne sedmice

Dnevnik pre 1 minut