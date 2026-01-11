Danas ledeni dan i vetrovito vreme, temperatura ispod 0 stepeni: Evo gde će padati sneg

U Vojvodini i u Timočkoj i Negotinskoj Krajini u nedelju suvo vreme.

U ostalim predelima Srbije oblačno, povremeno sa snegom. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Ledeni dan. Jutarnja temperatura od -9 na severu do -1 na jugu Srbije, maksimalna dnevna od -4 do 0°C. U Beogradu u nedelju LEDENI DAN. Biće oblačno, moguć je i slab sneg. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar. Jutarnja temperatura -6, maksimalna dnevna -4°C. (Telegraf.rs)