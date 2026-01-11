Težak udarac za nemačkog velikana: Ostali bez jednog od najvažnijih fudbalera do kraja sezone

Telegraf pre 46 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Fudbaler Verdera, Viktor Bonifejs završio je sezonu zbog teške povrede kolena i danas je uspešno operisan u austrijskom gradu Insbruku, saopštio je nemački klub.

Kako je navedeno, operacija je izvršena posle dogovora lekara Verdera i Bajera iz Leverkuzena, a Bonifejsovo koleno operisao je doktor Kristijan Fink. Bonifejs (25) ima ugovor sa čelnicima Bajera iz Leverkuzena do juna 2028. godine, a ovu sezonu je igrao za Verder kao pozajmljen igrač, ali nije dao gol za klub iz Bremena u 11 odigranih mečeva u Bundesligi. Srpski mediji objavili su juče da u Verderu kao zamenu za Bonifejsa žele srpskog napadača Jovana Miloševića,
