Vodič PKS za BiH besplatan na sajtu: Ključne informacije za investiranje i izvoz na dohvat ruke

Telegraf pre 56 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Vodič PKS za BiH besplatan na sajtu: Ključne informacije za investiranje i izvoz na dohvat ruke
Privredna komora Srbije (PKS) objavila je Poslovni vodič za tržište Bosne i Hercegovine (BiH), namenjen kompanijama koje planiraju da započnu ili unaprede poslovanje, uspostave nova partnerstva, povećaju izvoz ili realizuju investicije na jednom od najznačajnijih tržišta u regionu, saopštila je danas PKS.Publikacija je besplatno dostupna na sajtu PKS i predstavlja deo aktivnosti komore usmerenih na pružanje konkretne, pouzdane i praktične podrške domaćoj privredi
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Veliko iznenađenje: Srbija slavila tek na peterce protiv autsajdera na startu Evropskog prvenstva

Veliko iznenađenje: Srbija slavila tek na peterce protiv autsajdera na startu Evropskog prvenstva

Danas pre 2 sata
Nakon tri i po sata normalizovan saobraćaj na putevima kod Lebana, izlila se voda na kolovoz – Kod Doljevca odron

Nakon tri i po sata normalizovan saobraćaj na putevima kod Lebana, izlila se voda na kolovoz – Kod Doljevca odron

Rešetka pre 1 sat
Perica Gunjić: Odluka Vrhovnog suda u slučaju Ćuruvije potvrđuje kolaps pravosuđa

Perica Gunjić: Odluka Vrhovnog suda u slučaju Ćuruvije potvrđuje kolaps pravosuđa

Cenzolovka pre 2 sata
Vremeplov: Rođen Teodosije Veliki

Vremeplov: Rođen Teodosije Veliki

RTV pre 2 sata
Kod Lebana nakon tri i po sata uspostavljen saobraćaj, normalizovan posle tri sata i kod Doljevca

Kod Lebana nakon tri i po sata uspostavljen saobraćaj, normalizovan posle tri sata i kod Doljevca

Danas pre 2 sata
Pokloni život davanjem krvi! Apel svim punoletnim Beograđanima - dajte krv: Evo na kojim mestima ćete tokom sledeće nedelje…

Pokloni život davanjem krvi! Apel svim punoletnim Beograđanima - dajte krv: Evo na kojim mestima ćete tokom sledeće nedelje moći da učinite dobro delo

Kurir pre 2 sata
Zajedno u akciji! Uprava za vanredne situacije MUP-a u Kragujevcu pruža pomoć opštini Loznica usled vremenskih nepogoda (foto)…

Zajedno u akciji! Uprava za vanredne situacije MUP-a u Kragujevcu pruža pomoć opštini Loznica usled vremenskih nepogoda (foto)

Kurir pre 2 sata

Ključne reči

BosnaHercegovinaBosna i HercegovinasrbijaizvozPrivredna komora SrbijeInvesticije

Najnovije vesti »

Urušila se deponija na Filipinima! Poginule četiri osobe, njih 36 se vode kao nestali!

Urušila se deponija na Filipinima! Poginule četiri osobe, njih 36 se vode kao nestali!

Kurir pre 1 minut
POGLED SA MIŠELUKA: Zna se šta je red!

POGLED SA MIŠELUKA: Zna se šta je red!

RTV pre 46 minuta
Crnogorac i Bosanac napravili haos u Austriji: Pajserom krvnički pretukli Sirijca, brutalnost šokirala celu zemlju - a sve…

Crnogorac i Bosanac napravili haos u Austriji: Pajserom krvnički pretukli Sirijca, brutalnost šokirala celu zemlju - a sve zbog plena koji je bio smešan

Kurir pre 56 minuta
Besent: SAD razmatraju ukidanje dodatnih sankcija Venecueli već naredne nedelje

Besent: SAD razmatraju ukidanje dodatnih sankcija Venecueli već naredne nedelje

Politika pre 46 minuta
Težak udarac za nemačkog velikana: Ostali bez jednog od najvažnijih fudbalera do kraja sezone

Težak udarac za nemačkog velikana: Ostali bez jednog od najvažnijih fudbalera do kraja sezone

Telegraf pre 46 minuta