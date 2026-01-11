Vodič PKS za BiH besplatan na sajtu: Ključne informacije za investiranje i izvoz na dohvat ruke

Privredna komora Srbije (PKS) objavila je Poslovni vodič za tržište Bosne i Hercegovine (BiH), namenjen kompanijama koje planiraju da započnu ili unaprede poslovanje, uspostave nova partnerstva, povećaju izvoz ili realizuju investicije na jednom od najznačajnijih tržišta u regionu, saopštila je danas PKS.Publikacija je besplatno dostupna na sajtu PKS i predstavlja deo aktivnosti komore usmerenih na pružanje konkretne, pouzdane i praktične podrške domaćoj privredi