Zelenski: Dijalog sa Amerikom mora da bude 100 odsto konstruktivan

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je u obraćanju da dijalog sa Amerikom mora da bude 100 odsto konstruktivan. "Razgovarao sam sa Kirilom Budanovim (šefom Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine), između ostalog i o politici sankcija.

Prošle godine je sa mnogim partnerima uspostavljena nova saradnja radi usklađivanja sankcija, ali tempo mora da bude jači, znatno jači", rekao je Zelenski, prenosi Ukrinform. Prema njegovim rečima, ruska proizvodnja raketa i dronova ne može da postoji bez isporuka komponenti iz drugih zemalja i to se ne odnosi samo na pojedine proizvode, već na celokupno rusko naoružanje. "To je oružje koje se proizvodi na osnovu komponenti koje sama Rusija ne proizvodi. Zato su