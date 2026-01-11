Zelenski: Dijalog sa Amerikom mora da bude 100 odsto konstruktivan

Telegraf pre 27 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Zelenski: Dijalog sa Amerikom mora da bude 100 odsto konstruktivan

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je u obraćanju da dijalog sa Amerikom mora da bude 100 odsto konstruktivan. "Razgovarao sam sa Kirilom Budanovim (šefom Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine), između ostalog i o politici sankcija.

Prošle godine je sa mnogim partnerima uspostavljena nova saradnja radi usklađivanja sankcija, ali tempo mora da bude jači, znatno jači", rekao je Zelenski, prenosi Ukrinform. Prema njegovim rečima, ruska proizvodnja raketa i dronova ne može da postoji bez isporuka komponenti iz drugih zemalja i to se ne odnosi samo na pojedine proizvode, već na celokupno rusko naoružanje. "To je oružje koje se proizvodi na osnovu komponenti koje sama Rusija ne proizvodi. Zato su
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Tramp: SAD su spremne da pomognu Iranu

Tramp: SAD su spremne da pomognu Iranu

RTV pre 57 minuta
Čuvajte se ove jezive prevare: Zaustave vas na ulici iz kola, a onda kreće manipulacija

Čuvajte se ove jezive prevare: Zaustave vas na ulici iz kola, a onda kreće manipulacija

Telegraf pre 57 minuta
POGLED SA MIŠELUKA: Zna se šta je red!

POGLED SA MIŠELUKA: Zna se šta je red!

RTV pre 2 sata
Besent: SAD razmatraju ukidanje dodatnih sankcija Venecueli već naredne nedelje

Besent: SAD razmatraju ukidanje dodatnih sankcija Venecueli već naredne nedelje

Politika pre 2 sata
Gori skladište nafte u Rusiji: Ukrajina izvela napad dronovima u Volgogradskoj oblasti

Gori skladište nafte u Rusiji: Ukrajina izvela napad dronovima u Volgogradskoj oblasti

Danas pre 3 sata
Britanija dreši kesu: London ulaže ogroman novac u pripremu vojske za raspoređivanje u Ukrajini, od cifre će vam se zavrteti u…

Britanija dreši kesu: London ulaže ogroman novac u pripremu vojske za raspoređivanje u Ukrajini, od cifre će vam se zavrteti u glavi!

Kurir pre 3 sata
Najmanje četiri osobe povređene u ukrajinskom napadu na Voronjež u Rusiji

Najmanje četiri osobe povređene u ukrajinskom napadu na Voronjež u Rusiji

Politika pre 3 sata

Ključne reči

UkrajinaRusijasadRat u UkrajiniVladimir Zelenskivolodimir zelenski

Najnovije vesti »

Aden na ivici haosa: Hiljade Jemenaca izašlo na ulice u podršci separatistima dan posle krvavih sukoba

Aden na ivici haosa: Hiljade Jemenaca izašlo na ulice u podršci separatistima dan posle krvavih sukoba

Kurir pre 27 minuta
Zelenski: Dijalog sa Amerikom mora da bude 100 odsto konstruktivan

Zelenski: Dijalog sa Amerikom mora da bude 100 odsto konstruktivan

Telegraf pre 27 minuta
Tramp: SAD su spremne da pomognu Iranu

Tramp: SAD su spremne da pomognu Iranu

RTV pre 57 minuta
Urušila se deponija na Filipinima! Poginule četiri osobe, njih 36 se vode kao nestali!

Urušila se deponija na Filipinima! Poginule četiri osobe, njih 36 se vode kao nestali!

Kurir pre 1 sat
Čuvajte se ove jezive prevare: Zaustave vas na ulici iz kola, a onda kreće manipulacija

Čuvajte se ove jezive prevare: Zaustave vas na ulici iz kola, a onda kreće manipulacija

Telegraf pre 57 minuta