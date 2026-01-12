Flik: "Zaslužili smo ovu pobedu"; Alonso: "Zaboravićemo sve kada se vratimo u Madrid"

Trener fudbalera Barselone Hansi Flik izjavio je da je ponosan na igrače katalonskog kluba posle osvajanja Superkupa Španije.

Barselona je osvojila Superkup Španije, pošto je u nedelju u Džedi pobedila Real rezultatom 3:2. "Ovaj Superkup nam je veoma bitan, a pogotovo jer smo ga osvojili protiv Reala. Ovo je velika pobeda. Najvažnije je bilo da nametnemo svoj stil igre i da slavimo, zbog čega sam veoma ponosan na ceo tim. Igrali smo jako dobro, kontrolisali utakmicu. Nije nam bilo lako, ali smo se borili kao tim, što je uvek sjajno videti. Mentalitet ove ekipe je neverovatan, zaslužili