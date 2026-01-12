Flik: "Zaslužili smo ovu pobedu"; Alonso: "Zaboravićemo sve kada se vratimo u Madrid"

B92 pre 1 sat
Flik: "Zaslužili smo ovu pobedu"; Alonso: "Zaboravićemo sve kada se vratimo u Madrid"

Trener fudbalera Barselone Hansi Flik izjavio je da je ponosan na igrače katalonskog kluba posle osvajanja Superkupa Španije.

Barselona je osvojila Superkup Španije, pošto je u nedelju u Džedi pobedila Real rezultatom 3:2. "Ovaj Superkup nam je veoma bitan, a pogotovo jer smo ga osvojili protiv Reala. Ovo je velika pobeda. Najvažnije je bilo da nametnemo svoj stil igre i da slavimo, zbog čega sam veoma ponosan na ceo tim. Igrali smo jako dobro, kontrolisali utakmicu. Nije nam bilo lako, ali smo se borili kao tim, što je uvek sjajno videti. Mentalitet ove ekipe je neverovatan, zaslužili
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Neviđena blamaža zvezde Reala! Uništavaju ga na mrežama zbog ovoga: Sudija svirao kraj utakmice, navijač snimio šta je Turčin…

Neviđena blamaža zvezde Reala! Uništavaju ga na mrežama zbog ovoga: Sudija svirao kraj utakmice, navijač snimio šta je Turčin uradio! (video)

Kurir pre 44 minuta
Atomski fudbal i utakmica kakvih nema puno! Barselona i Real priredili spektakl za pamćenje, pogledajte najbolje momente

Atomski fudbal i utakmica kakvih nema puno! Barselona i Real priredili spektakl za pamćenje, pogledajte najbolje momente

Kurir pre 49 minuta
Predsednik Barselone opleo po igračima Reala: "Moraš imati poštovanja"

Predsednik Barselone opleo po igračima Reala: "Moraš imati poštovanja"

Telegraf pre 39 minuta
Flik: Mentalitet Barselone je neverovatan; Alonso: Zaboravićemo poraz čim se vratimo u Madrid

Flik: Mentalitet Barselone je neverovatan; Alonso: Zaboravićemo poraz čim se vratimo u Madrid

RTS pre 2 sata
Laporta udario po Madriđanima: Nepoštovanje, iznenađen sam

Laporta udario po Madriđanima: Nepoštovanje, iznenađen sam

Sport klub pre 1 sat
Mbape šokirao svet svojim sramnim činom: Potez naišao na velike osude! (video)

Mbape šokirao svet svojim sramnim činom: Potez naišao na velike osude! (video)

Hot sport pre 3 sata
Jeziv klizeći start na Mbapeovo koleno! Fudbaler Barselone brutalno uklizao, Francuz imao više sreće nego pameti (video)

Jeziv klizeći start na Mbapeovo koleno! Fudbaler Barselone brutalno uklizao, Francuz imao više sreće nego pameti (video)

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalBarselonaMadridŠpanija

Sport, najnovije vesti »

Zašto su tekući protesti u Iranu drugačiji nego prethodni

Zašto su tekući protesti u Iranu drugačiji nego prethodni

BBC News pre 10 minuta
Bivši šampion Vimbdona: Ne vidim kako Đoković može da pobedi Alkarasa i Sinera

Bivši šampion Vimbdona: Ne vidim kako Đoković može da pobedi Alkarasa i Sinera

Vesti online pre 10 minuta
VIDEO Lajović propustio tri meč lopte, onda spasao jednu za rivala: Evo kako se završio najveći rolekoster prvog dana…

VIDEO Lajović propustio tri meč lopte, onda spasao jednu za rivala: Evo kako se završio najveći rolekoster prvog dana kvalifikacija

Nova pre 9 minuta
Zašto su tekući protesti u Iranu drugačiji nego prethodni

Zašto su tekući protesti u Iranu drugačiji nego prethodni

Danas pre 5 minuta
Evroliga dobija NBA konkurenciju, Amerikanci ulaze na evropsko tržište košarke

Evroliga dobija NBA konkurenciju, Amerikanci ulaze na evropsko tržište košarke

Dnevnik pre 4 minuta