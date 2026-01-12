Đedović Handanović: U toku ove nedelje biće isporučeno 85.000 tona nafte preko JANAF-a

Beta pre 21 minuta

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović najavila je da će u toku ove nedelje biti isporučeno oko 85.000 tona nafte Jadranskim naftovodom (JANAF).

"Posle 100 dana stižu lepe vesti. Rafinerija u Pančevu kreće u rad oko 16. januara, u svakom slučaju, pre kraja nedelje. Očekujemo da prvi dizel izađe iz proizvodnje i bude na tržištu oko 26-27. januara", rekla je ministarka u video objavi.

Navela je da se očekuje da, posle tih 85.000 tona, stigne dodatnih 35.000 do 45.000 tona nafte u toku sledeće nedelje.

"To će se obezbediti pored domaće sirove nafte, koje ima trenutno 120.000 tona da Rafinerija u jednom dužem vremenskom periodu i posle 23. januara može da nastavi da radi", rekla je ona.

Đedović Handanović je kazala da razgovori između mađarskog MOL-a i Gaspromnjefta o kupoprodaji udela ruskog vlasništva u Naftnoj industriji Srbije (NIS) od strane MOL-a, idu svojim tokom, a da Srbija učestvuje u njima i da je strateški partner.

"Imamo interes da zaštitimo interese naše zemlje, ali i da povećamo naše učešće u NIS-u. Naš cilj je da operativna licenca bude produžena. U tom smislu američki OFAK je imao određene zahteve, a to je da vidi glavne osnove ugovora i u tom kontekstu očekujemo da dođe do okončanja tih prvih pregovora", navela je ona.

Istakla je da očekuje posetu mađarskog ministra spoljnih poslova Petera Sijarta Srbiji pre kraja ove nedelje.

"Razgovaraćemo o sveoukupnoj našoj saradnji i mogućem međunarodnom dogovoru Srbije i Mađarske, i u kontekstu NIS-a, nastavićemo naše strateške razgovore", rekla je ministarka.

(Beta, 12.01.2026)

Ključne reči

PančevoNaftovod u PančevuNaftovodnaftaJANAF

