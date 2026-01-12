Đedović Handanović: Ove nedelje isporuka 85.000 tona nafte preko JANAF-a

Biznis.rs pre 2 sata  |  Redakcija Biznis.rs
Đedović Handanović: Ove nedelje isporuka 85.000 tona nafte preko JANAF-a

Prve količine derivata na tržištu oko 26. januara

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović najavila je da će u toku ove nedelje biti isporučeno oko 85.000 tona nafte Jadranskim naftovodom (JANAF). „Posle 100 dana stižu lepe vesti. Rafinerija u Pančevu kreće u rad oko 16. januara, u svakom slučaju, pre kraja nedelje. Očekujemo da prvi dizel izađe iz proizvodnje i bude na tržištu oko 26-27. januara“, rekla je ministarka u video objavi. Navela je da se očekuje da, posle tih 85.000 tona, stigne
Otvori na biznis.rs

Povezane vesti »

Đedović Handanović: Od ponoći kreće nafta iz JANAF-a ka rafineriji u Pančevu

Đedović Handanović: Od ponoći kreće nafta iz JANAF-a ka rafineriji u Pančevu

RTS pre 1 sat
Đedović Handanović: Od ponoći kreće nafta iz JANAF-a ka rafineriji u Pančevu

Đedović Handanović: Od ponoći kreće nafta iz JANAF-a ka rafineriji u Pančevu

Vreme pre 2 sata
Od ponoći kreće nafta iz JANAF-a za rafineriju u Pančevu, kaže ministarka energetike Srbije

Od ponoći kreće nafta iz JANAF-a za rafineriju u Pančevu, kaže ministarka energetike Srbije

Slobodna Evropa pre 2 sata
Đedović: Sutra ujutru stiže prva sirova nafta za NIS, Rafinerija kreće da radi 16. januara

Đedović: Sutra ujutru stiže prva sirova nafta za NIS, Rafinerija kreće da radi 16. januara

N1 Info pre 3 sata
Đedović Handanović: Sutra ujutru stiže prva sirova nafta za NIS, Rafinerija kreće sa radom 16. januara

Đedović Handanović: Sutra ujutru stiže prva sirova nafta za NIS, Rafinerija kreće sa radom 16. januara

RTV pre 3 sata
Đedović Handanović: U toku ove nedelje biće isporučeno 85.000 tona nafte preko JANAF-a

Đedović Handanović: U toku ove nedelje biće isporučeno 85.000 tona nafte preko JANAF-a

Nova ekonomija pre 3 sata
Đedović Handanović: U toku ove nedelje biće isporučeno 85.000 tona nafte preko JANAF-a

Đedović Handanović: U toku ove nedelje biće isporučeno 85.000 tona nafte preko JANAF-a

Beta pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PančevoNaftovodnaftanaftna industrija srbijeenergetikasrbijavestiJANAF

Ekonomija, najnovije vesti »

NBS: Bruto devizne rezerve u decembru 2025. iznosile oko 29 milijardi evra

NBS: Bruto devizne rezerve u decembru 2025. iznosile oko 29 milijardi evra

Danas pre 35 minuta
N1: Telekom Srbija kupila Kurir

N1: Telekom Srbija kupila Kurir

Beta pre 45 minuta
Dodik: Republika Srpska je trajna; Bošnjačka privatizacija BiH postaje degutantna

Dodik: Republika Srpska je trajna; Bošnjačka privatizacija BiH postaje degutantna

Vesti online pre 19 minuta
Švedska traži od EU da zabrani izvoz luksuznih proizvoda u Rusiju

Švedska traži od EU da zabrani izvoz luksuznih proizvoda u Rusiju

Serbian News Media pre 19 minuta
N1: Telekom Srbija kupila Kurir

N1: Telekom Srbija kupila Kurir

Radio sto plus pre 20 minuta